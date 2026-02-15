EN
Бали назвали популярным убежищем для преступников из России и других стран

2 минуты чтения 13:33 | Обновлено: 13:34

Власти Индонезии обеспокоены репутацией острова Бали. В последние годы он превратился в популярное убежище для преступников из разных стран, включая россиян. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны, пишет РИА «Новости».

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

В ведомстве заявили, что Бали «уже стал комфортным местом для беглецов, связанных с наркопреступностью и другими тяжелыми преступлениями». По словам представителей прокуратуры, это касается и выходцев из России. Власти Индонезии подчеркнули, что намерены не допустить превращения страны в «тихую гавань» для людей, уклоняющихся от уголовной ответственности.

«Нельзя допустить, чтобы однажды они могли спокойно и незаметно прибывать и скрываться на территории Индонезии», — заявили силовики.

Ранее индонезийские власти уже анонсировали усиление контроля за иностранными гражданами на Бали. Остров остается одним из самых популярных направлений для длительного проживания и туризма среди россиян.

По словам посла России в Индонезии Сергея Толченова, на Бали и близлежащих островах единовременно находятся около 35 тысяч российских граждан. Он отметил, что генеральное консульство России в Денпасаре активно содействует решению проблемных ситуаций с участием россиян, однако полноценные консульские действия по-прежнему осуществляются через посольство России в Джакарте.

Индонезийские власти не уточнили, о каком количестве иностранных беглецов идет речь. При этом в прокуратуре подчеркнули, что рассматривают предотвращение подобной практики как одну из приоритетных задач.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Ранее на Бали разгорелся скандал вокруг блогера Сергея Домогацкого, которого подозревают в мошенничестве при продаже вилл на острове. Индонезийская полиция объявила его в розыск, однако, по данным СМИ, он покинул страну.

В январе российский суд взыскал с Домогацкого 49 миллионов рублей. Его проекты ранее рекламировали Лариса Гузеева, Лолита Милявская, Ольга Бузова и Ксения Собчак. После появления информации о проблемах со строительством некоторые из них заявили, что сами не получили обещанное жилье.

