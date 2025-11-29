Собчак вместе с Лолитой и Гузеевой обвинили в скрытой рекламе обманувшего людей на миллионы долларов блогера

В Генеральную прокуратуру России направлено обращение с просьбой проверить журналистку Ксению Собчак, певицу Лолиту Милявскую и телеведущую Ларису Гузееву на причастность к мошеннической деятельности блогера-застройщика Сергея Домогацкого. Об этом, как пишет газета «Известия», сообщил адвокат пострадавших от действий последнего Сергей Зорин.

Он пояснил, что все три упомянутых российских знаменитости писали о Домогацком в своих соцсетях, называя его своим другом и надежным человеком.

«Мы попросили проверить их, написали в Генеральную прокуратуру, обращение, какое они имели отношение к этой ситуации, что они за это получили, какие их условия участия были в этой рекламе и почему они рекламировали Домогацкого как друга, такого надежного застройщика и не ставили, что это реклама. То есть скрытая эта реклама была», — сказал Зорин.

Издание уточняет, что ранее клиенты Домогацкого обвинили его в невыполнении обязательств и хищении денег, заплаченных покупателями за строительство домов на индонезийском острове Бали. По словам Зорина, всего от действий блогера пострадали 75 человек, из которых лишь часть обратились в полицию или суды. Адвокат уточнил, что всего было подано не менее 36 заявлений.

Как утверждает Зорин, для привлечения будущих жертв обмана Домогацкий активно использовал российских знаменитостей, которые публиковали комплиментарные посты в его адрес, не обозначая их как рекламу. При этом адвокат заявляет, что размещение такого поста, в частности, у Гузеевой стоило 1,5 миллиона рублей.

10 ноября «Известия» писали, что Домогацкий, которого клиенты обвинили в краже двух миллионов долларов, собранных им на строительство вилл на Бали, купил на такую же сумму недвижимость в Южной Африке.

Известно, что Домогацким также заинтересовались правоохранительные органы Индонезии. Так, РИА «Новости» сообщило, что расследование ведет управление по киберпреступлениям полиции Бали. По данным издания, следствие столкнулось с трудностями из-за того, что проекты, которые рекламировал Домогацкий, были распределены по трем округам Бали, а большинство платежей проводились в криптовалюте.

В свою очередь, телеграм-канал Mash без указания источника утверждает, что индонезийская полиция направила Домогацкому повестку, по которой он должен был явиться 21 ноября, однако, как оказалось, блогер покинул Индонезию еще 30 октября, улетев в Малайзию.