Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за два последние месяца войны, декабрь и январь, российская армия потеряла 65 000 человек. Об этом Рютте сообщил во время 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Они добиваются очень незначительных успехов в Донецке и других местах — настолько незначительных, что они почти не имеют значения — но они теряют всех этих людей. Они не выиграют эту войну», — произнес Рютте.

Он также призвал западные страны относиться к Владимиру Путину как к серьезной угрозе безопасности Европы, так как если политик готов «пожертвовать таким количеством своих собственных людей в этой войне», то это безумное поведение.

Самый порочный человек в мире Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов Общество 12 минут чтения

Отдельно Рютте прокомментировал назначение помощника Путина Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах с США и Украиной.

«Путин снова отправляет этого историка на переговоры в Женеву, где он будет читать лекции украинцам о Швеции или что-то в этом роде», — сказал Рютте.

На Мюнхенской конференции выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Путина рабом продолжающейся войны и отметил, что украинская армия на данный момент является самой сильной европейской армией, из-за чего «неразумно держать ее вне НАТО».

Зеленский добавил, что не отказывается от проведения выборов в стране, как и не препятствует старту народного референдума об условиях перемирия с Россией. Он лишь настаивает, что без четких гарантий безопасности, без прекращения огня на понятных условиях провести выборы и референдум не получится.

Он также добавил, что за время войны в Украине не осталось ни одной целой электростанции — каждая подвергалась обстрелам со стороны российской армии.