Политика

В Украине заявили о вычислении позиций попытавшихся обойти блокировку Starlink российских военных

2 минуты чтения 11:53 | Обновлено: 11:54

Министерство обороны Украины заявило об успешной операции против российских военных, которые попытались обойти блокировку терминалов спутниковой связи Starlink. 

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Операцию власти проводили совместно с 256-й киберштурмовой дивизией. В ее телеграм-канале появилось подробное описание проведенной операции. Желавшие обойти блокировку россияне раскрыли местоположение 2420 терминалов и перевели в Украину почти шесть тысяч долларов.

Украинские военные решили провести кибероперацию после того, как увидели в интернете информацию о попытках россиян найти в Украине «дропов», которые за деньги помогут им снять блокировку терминала. 

Они создали собственную сеть каналов и ботов, в которой предлагали услуги по активации терминалов за небольшое вознаграждение. Помимо отправленных денег и геолокации российских военных украинские власти получили контакты 31 человека, которые добровольно согласились стать «дропами» для россиян. 

Их данные были переданы силовикам, отправленные из России деньги планируют потратить на дроны, а геолокация российских терминалов Starlink окажется у советника министра обороны Украины Сергея Стерненко. 

Украинские военные сообщили о применении этой схемы, поскольку россиян начали пытаться аналогичным способом обмануть мошенники, которых в Украине называют «офисниками». Они успели создать свои сети и «дискредитировали» всю операцию. 

Ранее о попытках реактивации Starlink через украинских «дропов» сообщили Z-блогеры. Часть из них отчитывалась об успешном снятии блокировки, другая часть просила не публиковать информацию об этом.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными также публиковал информацию о том, что реактивация терминалов проходит с участием родственников военнопленных. От них российские военные якобы требуют регистрировать Starlink на себя.

