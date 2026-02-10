EN
Общество

Украина раскрыла российскую схему регистрации терминалов Starlink

2 минуты чтения 17:43 | Обновлено: 17:58

Российские военные с помощью угроз заставляют семьи украинских пленных регистрировать терминалы спутниковой связи Starlink на себя, рассказали в украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными.

«В поисках выхода из сложной ситуации, в которой они оказались, оккупанты обратили внимание на семьи военнопленных. Зафиксированы случаи угроз и требований официально зарегистрировать терминалы Starlink на себя. Затем эта техника должна быть использована против Украины и украинцев», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что подобную регистрацию легко отследить, а в случае, если зарегистрированные на граждан Украины терминалы Starlink будут использоваться российскими войсками для нанесения ударов, украинцам грозит уголовная ответственность.

«Враг использует уязвимость семей. Им безразлична судьба украинцев: это для них одноразовый ресурс», — заявили в Координационном штабе по обращению с военнопленными. Там также призвали тех, кому поступают подобные угрозы со стороны российских военных, обращаться в правоохранительные органы.

В воскресенье, 8 февраля, российские Z-блогеры сообщили об успешном нахождении способа переподключения терминалов спутниковой связи Starlink. Издание Astra рассказало, что ему удалось найти в мессенджере Telegram боты, которые предлагают помощь в активации терминалов через «дропов» на территории Украины.

Как стало известно 1 февраля, компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины пообещала ограничить работу в районах боевых действий терминалов Starlink, которые не будут зарегистрированы в украинских госорганах. Свою просьбу к владельцу компании миллиардеру Илону Маску украинские военные объяснили тем, что российская армия начала использовать его спутниковую связь для управления дронами-камикадзе, атакующими украинскую инфраструктуру.

После этого в провоенных российских телеграм-каналах стали появляться многочисленные сообщения о проблемах со связью у воюющих в Украине подразделений армии России.

