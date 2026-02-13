EN
Экономика

Одна из крупнейших российских отраслей оказалась в бедственном положении

2 минуты чтения 12:25

Представители российской металлургической отрасли приняли участие в заседании под председательством вице-премьера Александра Новака, на котором пожаловались на свое бедственное положение и попросили помощи у властей. Об этом пишет журнал Forbes.

Источники издания в индустрии рассказали, что в сложившейся ситуации металлургические предприятия вынуждены переходить на сокращенную рабочую неделю, задерживать выплаты заработной платы, увольнять тысячи работников и даже переводить доменные печи в режим горячей консервации.

Металлурги пожаловались Новаку на спад производства стали в стране, падение выручки сталелитейных предприятий на 16%, а показателя EBITDA — в среднем на 50%. 

По данным Forbes, президент и исполнительный директор ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические предприятия страны, Алексей Сентюрин предложил правительству в качестве одной из мер поддержки отрасли отсрочить выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и по акцизу на сталь. Он отметил, что такой шаг сэкономит предприятиям 15 миллиардов рублей. Кроме того, Сентюрин попросил власти освободить новые металлургические проекты от уплаты акцизов на три года, предоставить льготы электрометаллургам, ввести акциз на импортную сталь, снизить экспортную надбавку к тарифу на железнодорожные перевозки и заморозить ставки платы за негативное воздействие предприятий на окружающую среду. 

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Предложение представителя металлургов не нашло отклика, в частности, у Минфина, который выступил против почти всех озвученных мер. При этом в ведомстве сослались на отсутствие резкого ухудшения ситуации и необходимость уделять внимание наполнению бюджета.

«Позиция Минфина фактически блокирует важные инициативы. А Минтруд утверждает, что массовых сокращений нет и все стабильно. Но специфика нашей отрасли такова: когда начнут увольнять людей, реагировать будет уже поздно. А это — прямые социальные риски в моногородах», — заявил журналу один из представителей отрасли.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

В то же время, как отмечает издание, просьбы металлургов поддержал министр промышленности Антон Алиханов. Выступая в Госдуме за день до заседания у Новака, он заявил, что Минпромторг предлагает перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду на конец 2026 года и освободить металлургические компании от уплаты этого же акциза на три года после инвестиций в стратегические проекты.

В начале февраля о том, что металлургическая отрасль России столкнулась с резким падением рентабельности, сокращением прибыли и начала переход в режим финансового выживания, сообщил в своем докладе «Как охлаждалась сталь» «Центр стратегических разработок» (ЦСР).

