Одна из крупнейших отраслей России оказалась в глубоком кризисе

Металлургическая отрасль России столкнулась с резким падением рентабельности, сокращением прибыли и начала переход в режим финансового выживания. Об этом в своем докладе «Как охлаждалась сталь» пишет «Центр стратегических разработок» (ЦСР).

Его авторы называют металлургию зеркалом реального сектора экономики. Сейчас это зеркало показывает, что в России начинается рецессия, отмечает ЦСР.

Анатилики сообщают, что в некоторых секторах показатель падения выпуска металлов год к году превышает 10%. Это происходит в выпуске ферросплавов (13%), легированных сталей (14%), профилей, труб, профилей и фитингов (12%). Общий спад производства черной металлургии, по данным ассоциации «Русская сталь», по итогам 2025 года может составть 5%.

ЦСР отмечает, что кризис отрасли способен привести к ограничению возможностей компаний инвестировать в свое развитие. Это уже в 2026 году может стать причиной того, что компании не смогут удержать квалифицированных специалистов, а также сохранить способность удовлетворить спрос на качественную сталь внутри страны в будущем.

Некоторые предприятия уже находятся в критической ситуации — из-за падения спроса «Мечел» остановил Вяртсильский метизный завод с 1 февраля до 1 июля. Тревожным фактором ЦСР называет снижение рентабельности и сокращение выручки при одновременном сохранении высоких показателей средних ставок кредита — это создает риски для некоторых компаний, которые пытаются привлекать заемные деньги для поддержания текущей деятельности.

Ранее журналистам РБК стало известно о разработке пакета антикризисных мер, который представители отрасли планировали представить первому вице-премьеру Денису Мантурову. «Русская сталь», по их данным, собиралась предложить пересмотр ставки акциза на жидкую сталь, а также хотела, чтобы власти обязали заказчиков строительства дорог и сетей использовать преимущественно российскую продукцию и стимулировали автопроизводителей закупать металл из России для производства кузовов машин.