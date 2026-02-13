Женщина попыталась отравить сознавшегося в многолетнем сексуализированном насилии мужа

Испанская полиция арестовала в муниципалитете Касинос 46-летнюю женщину, которая призналась, что пыталась отравить таблетками своего мужа, ранее сознавшегося в многолетнем сексуализированном насилии над несколькими людьми, в том числе несовершеннолетними. Об этом сообщили El Pais и ABC.

По их данным, женщина узнала, что ее супруг применил сексуализированное насилие к мальчику, которого пара воспитывала как внука. El Caso пишет, что речь идет о пятилетнем ребенке, который является сыном другой женщины и которого пара взяла жить к себе в дом.

Женщина рассказала полиции, что она подсыпала в еду мужу большое количество противосудорожного средства, которое она сама использовала для облегчения боли при фибромиалгии. Передозировка вызвала у мужчины сильную боль, тошноту и рвоту, и около часа ночи женщина вызвала скорую помощь, решив, что ее муж умирает.

Натуральный садист Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее Криминал 13 минут чтения

На следующий день с ней связались, чтобы узнать причину отравления, и женщина призналась, что хотела убить мужа. Она сама пришла в полицейский участок и все рассказала полиции. Сейчас муж женщины, по данным СМИ, идет на поправку.

При этом в 2024 году он признался, что с 1970 по 2021 год он применял сексуализированное насилие по отношению к пяти людям, в числе которых были его внучка и ее подруга, его сестра, невестка и восьмилетняя девочка, которая являлась дочерью друзей семьи.

Тогда мужчину арестовали и возбудили против него дело о сексуализированных преступлениях. Однако позже его отпустили из-под стражи по ходатайству защиты, которая утверждала, что по некоторым из преступлений истек срок давности, а остальные обвинения выглядят сомнительно. Также адвокаты заявили, что мужчина добровольно сдался полиции и что у него не было средств для побега, поэтому ордера на запрет приближаться к обвинителям достаточно.