Криминал

Мужчина попытался принудить почти обездвиженную пенсионерку к оральному сексу

2 минуты чтения 21:18

Суд в чешском городе Пльзень приговорил 38-летнего мужчину, чье имя не называется, к 30 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 40 месяцев за попытку изнасилования пожилой почти обездвиженной женщины. Об этом сообщили порталы Idnes и Novinky.

По их данным, в середине августа 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в квартиру 73-летней женщины через незапертую дверь. Пенсионерка в тот момент лежала в постели.

«Обвиняемый разделся догола и терся своим половым органом о лицо женщины, требуя от нее орального секса со словами: “Ты, сука, возьми его в рот”», — рассказал председатель суда Томаш Боучек. Пенсионерка пыталась сопротивляться мужчине, который остановился только после того, как женщину окликнула ее внучка. После этого мужчина оделся и вышел из дома.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

На заседании обвиняемый отрицал какой-либо физический контакт с потерпевшей, признав лишь, что был «слегка пьян» и, возможно, обращался к ней неподобающим образом. Однако пенсионерка смогла достоверно описать случившееся, и суд встал на ее сторону.

«У нас не было оснований ей не верить. Она подробно и достоверно описала произошедшее, и в некоторых моментах не могла сдержать эмоций. Мы не нашли ничего, что указывало бы на то, что она выдумывала все с целью причинить вред подсудимому», — сказал Боучек.

Одним из доказательств судья счел также то, что пенсионерка указала на обрезание, которое обвиняемый перенес в подростковом возрасте. По словам адвоката женщины Катерины Краловцовой, потерпевшая не могла об этом узнать никак иначе, нежели увидев мужчину голым.

Вынося приговор, судья заявил, что мужчина совершил сексуализированное нападение на человека преклонного возраста и слабого здоровья. Помимо 30 месяцев в заключении фигурант обязан выплатить пенсионерке моральную компенсацию в размере 70 тысяч крон (более 250 тысяч рублей).

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
