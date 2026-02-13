EN
Экономика

Центробанк назвал дату введения цифрового рубля

2 минуты чтения 18:07 13 февраля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что россияне смогут начать пользоваться цифровым рублем с 1 сентября этого года. Об этом сообщает РБК.

По словам Набиуллиной, введение цифрового рубля в России происходит поэтапно, но для его запуска «уже все готово». «Проект наш развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам», — добавила глава Центробанка.

Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон, который обязывает крупнейшие банки и торговые точки принимать цифровые рубли с 1 сентября этого года. Еще через год это требование затронет те организации, чья выручка составляет 30 миллионов рублей в год и более, а с 2028 года действие закона распространится на остальные организации.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

В конце прошлого года россиянам пообещали начать выплачивать зарплаты в цифровом рубле. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это смогут делать все россияне, которые захотят перейти на цифровую валюту. Введение такого способа выплаты зарплат также запланировано на 1 сентября этого года. Аксаков также добавил, что осуществлять операции с цифровым рублем поначалу будут 12 банков.

При этом еще в сентябре Минфин сообщил о выплате первой зарплаты в цифровых рублях. В ведомстве не уточнили, кто именно получил выплату, но заявили, что этот человек занимает государственную должность. Аксаков тогда заявил, что именно он стал первым получателем зарплаты в новом формате. Он рассказал, что смог успешно оплатить цифровыми рублями заказ в московском кафе и перевести часть средств на благотворительность.

