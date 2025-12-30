EN
Названа дата начала выплат зарплат в цифровом рубле

2 минуты чтения 19:30

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

«Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — рассказал депутат.

Обеспечивать проведение операций с цифровым рублем будут 12 банков, которые входят в социально значимые. Через них осуществляется оборот, превышающий 80%, поэтому у россиян будет возможность оплачивать товары и услуги через эти банки, добавил Аксаков.

При этом, по его словам, не все работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам зарплаты в цифровом рубле. Такая возможность будет только у тех, чей оборот составляет 120 миллионов рублей и выше.

При этом банки и предприятия из сферы услуг, оборот которых составляет 30 миллионов рублей и больше, обязаны будут продавать свои товары и услуги за цифровые рубли, подчеркнул Аксаков.

Все универсальные банки, которых в России сотни, будут обязаны работать с цифровым рублем, а с 1 сентября 2028 года такая обязанность появится у всех банков, в том числе с базовой лицензией, а также предприятий торговли с оборотом, превышающим пять миллионов рублей, объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

По словам Аксакова, внедрение цифрового рубля будет поэтапным и добровольным, то есть россияне по собственному желанию смогут не пользоваться цифровой валютой.

