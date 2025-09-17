Зарплату в цифровых рублях впервые выплатили в России

Зарплату в цифровых рублях впервые выплатили государственному служащему. Об этом, как передает РБК, сообщили в Минфине.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, кто именно стал обладателем первой в стране цифровой зарплаты. Там отметили, что получать выплаты в цифровых рублях будут только те граждане, которые сами выразят такое желание.

В то же время председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что именно он стал первым получателем зарплаты в цифровых рублях.

Он рассказал, что получил средства на свой цифровой кошелек на платформе Центробанка и уже воспользовался доступной для него системой платежей. Так, Аксаков пишет, что перевел средства благотворительным организациям «Линия жизни» и «Детские деревни SOS», а также успешно оплатил заказ в одном из московских кафе.

«Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного», — написал Аксаков в своем телеграм-канале.

В июле Аксаков рассказывал, что обратился в профильное ведомство с просьбой о том, чтобы его сделали «первым человеком, который начнет получать зарплату в цифровых рублях».