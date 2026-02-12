Жертва 90 изнасилований дала первое телевизионное интервью

Много лет Доминик Пелико подсыпал своей жене Жизель Пелико большие дозы транквилизаторов, а затем позволял незнакомцам из интернета насиловать ее. После громкого судебного процесса француженка дала первое телевизионное интервью, сообщает CNN World.

Следствие установило, что Жизель Пелико изнасиловали как минимум 92 раза более 70 мужчин. Насилие продолжалось с 2011 по 2020 годы. Правда вскрылась, когда французская полиция задержала в сентябре 2020 года ее мужа. Очевидцы заметили, что он пытался незаметно фотографировать женщин под юбками.

После задержания сотрудники полиции обнаружили в телефоне и ноутбуке несколько сотен видео изнасилований и фотографий, на которых обнаженная жена Пелико была без сознания.

«Меня принесли в жертву на алтарь порока. Вы видите на кровати мертвую женщину. Это не палата, это операционная. Они считали меня мусорным мешком, тряпичной куклой. Это не сцены секса, это сцены изнасилования. Это невыносимо», — говорила Жизель.

Она не скрывалась и не стыдилась во время судебного процесса над его мужем и 51 мужчиной, которых удалось задержать. На суде женщина отвечала на самые болезненные и неудобные вопросы защиты и следствия — они в том числе касались поз, в которых ее насиловали.

Жизель говорила, что стыд должен перейти на другую сторону. И эта фраза послужила названием для ее мемуаров «Гимн жизни: стыд должен перейти на другую сторону», которые увидят свет 17 февраля 2026 года.

В книге Жизель Пелико вспоминает, что долгое время она старалась игнорировать предупреждающие знаки. Один из инцидентов был связан с белым пивом, которое, по-видимому, изменило цвет после того, как Доминик Пелико добавил в него, как он утверждал, мятный сироп. Когда Жизель усомнилась в этом, он вылил содержимое в раковину. «В то время я не придала этому значения», — сказала женщина в интервью.

Скандал на почве сексуализированного насилия, который потряс Францию, надломил и отношения в семье самой Пелико. Женщина рассказала, что неправильно думать, будто «трагедия сплачивает семью». Ее отношения с дочерью Кэролайн постепенно налаживаются, а вот ее сыну Дэвиду «нужно больше времени».

Также во время интервью Жизель рассказала, что снова влюбилась, хотя никогда не думала, что у нее это получится после пережитого насилия. Она назвала встречу невероятной и добавила, что она изменила ее жизнь в лучшую сторону.

19 декабря 2024 года суд в Авиньоне на юге Франции вынес приговор 51 фигуранту, которых обвиняли в изнасилованиях Жизель Пелико. Как установил суд, супруг в течение 10 лет накачивал ее транквилизаторами, а затем предлагал другим мужчинам изнасиловать потерявшую сознание женщину. В сумме все обвиняемые получили почти 500 лет тюрьмы, а самого Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы.