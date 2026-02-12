EN
Общество

Кремль назвал условие для разблокировки WhatsApp

08:24

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возобновление работы WhatsApp в России возможно, если владеющая мессенджером компания Meta пойдет на диалог с российскими властями и будет выполнять требования российского законодательства.

«Если корпорация Meta будет его [законодательство] выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков. Он добавил, что если компания будет занимать «такую же бескомпромиссную позицию» и игнорировать требования российской власти, у нее не будет шансов на возобновление работы в России.

Накануне WhatsApp был полностью заблокирован — домен мессенджера удалили из DNS-серверов Роскомнадзора, чтобы закрыть к нему любой доступ. До этого таким же образов власти заблокировали YouTube. Эксперты объяснили это тем, что Роскомнадзор не хватает ресурсов для блокировки Telegram — его решили замедлить два дня назад.

Пресс-служба WhatsApp отреагировала на блокировку в России в соцсети Х. «Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России», — говорится в публикации. 

Представители мессенджера добавили, что с помощью введения блокировок российские власти пытаются заставить жителей страны «перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение», вероятно, имея в виду в том числе мессенджер Max. Пресс-служба отметила, что разработчики WhatsApp «продолжают делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи».

