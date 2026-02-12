В Госдуме назвали год похорон экономики России

Российскую экономику «загубили» и уже в этом году страну ждет «страшное падение производства», а граждане начнут массово снимать деньги со счетов и «закапывать в огородах». Таким мнением в разговоре с RTVI поделился первый замглавы думского комитета по экономполитике Николай Арефьев.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме 12 февраля признал, что в первом полугодии 2026 года экономика продолжит замедляться, а восстановления стоит ждать не раньше конца 2026-го, скорее всего — в 2027 году.

В сентябре 2025 года министерство прогнозировало, что в 2026 году рост ВВП составит 1,3%. ЦБ ожидает в текущем году роста в диапазоне 0,5–1,5%. Арефьев усомнился в реалистичности этих цифр: по его оценке, дефицит бюджета превышает пять триллионов рублей, а ситуация вряд ли улучшится к 2027 году.

Отдельно депутат указал на противоречие между официальными данными по инфляции и реальным ростом цен. По его мнению, ключевая ставка сейчас втрое превышает официальную инфляцию, что само по себе свидетельствует о занижении реальных показателей.

Арефьев также сообщил, что уже с декабря малый бизнес активно снимает средства со счетов и уходит в наличные — чтобы скрывать доходы от налогообложения на фоне роста налоговой нагрузки. По его прогнозу, осенью к этому процессу подключатся и обычные граждане.

«В 2026 году будет страшное падение производства, а осенью народ будет хватать деньги с депозитов и закапывать в огородах. Власти сами спровоцировали эту идею. Дело в том, что уже с декабря месяца два триллиона рублей поснимали, но это были не физлица, а малый бизнес, потому что их обложили непомерными налогами», — заявил он.

Выходом из ситуации депутат считает снижение ключевой ставки и использование золотовалютных резервов, которые, по его данным, составляют 760 млрд долларов. Без этих мер, предупредил Арефьев, в 2027 году пройдут «похороны нашей экономики».