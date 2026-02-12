Власти назвали сроки восстановления роста экономики

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что любые принимаемые властями решения не окажут влияние на состояние экономики в ближайшие месяцы. Снижение темпов экономического роста при этом продолжится. Об этом со ссылкой на его слова пишет РБК.
Министр рассказал об этом депутатам Госдумы. Он считает, что снижение показателей будет продолжаться минимум шесть месяцев. А восстановление роста, если принимаемые правительством меры дадут результат, можно будет заметить не раньше конца 2026 года.
При этом наиболее вероятно, что рост показателей будет заметен только в следующем году, сказал Решетников. Он отметил, что это связано с эффектом отложенного влияния на экономику, когда принимаемые решения дают результат лишь через шесть-девять месяцев после их одобрения.
РБК отмечает, что свой прогноз по росту российской экономики уже уменьшил Международный валютный фонд — сейчас организация ожидает, что ВВП России в 2026 году вырастет на 0,8%. Ранее в МВФ считали, что рост составит 1%.
Официально российские власти продолжают заявлять о целевом показателе роста экономики выше предыдущего прогноза МВФ. Так вице-премьер Александр Новак говорил, что ВВП России в 2026 году вырастет на 1-1,3%, а инфляция за 12 месяцев составит 4-4,5%.
Ранее Bloomberg сообщил, что российские компании начались выстраиваться в очередь за получением поддержки от государства. Агентство отмечает, что ситуация в стране начала напоминать периоды после мирового финансового кризиса 2008 года и аннексии Крыма в 2014 году.
Однако в этот раз, как считает Bloomberg, положение властей будет гораздо тяжелее — страна лишена выхода на западные рынки. Из-за этого государство, вероятно, не сможет поддержать бизнес в тех же объемах.