Дуров отреагировал на блокировку Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Поэтому его платформа выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от политического давления. Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

«Россия ограничивает доступ к Telegram в попытке заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран попробовал ту же стратегию — и потерпел неудачу», — заявил Дуров.

Создатель Telegram также напомнил, что Иран запретил Telegram под надуманным предлогом, пытаясь заставить людей перейти на альтернативное приложение, управляемое государством. Однако граждане страны все равно продолжили пользоваться Telegram, избегая наблюдения со стороны иранской власти.

9 февраля 2026 года россияне начали жаловаться на скорость работы Telegram. У многих пользователей возникли сложности с отправкой медиафайлов и сообщений. На следующий день, 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера.

Представители ведомства в беседе с РБК заявили, что ограничения Telegram необходимы, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». В Роскомнадзоре напомнили, что еще в августе 2025 года публично заявляли о механизме постепенных ограничений для интернет-сервисов, которые якобы систематически игнорируют требования российского законодательства.

Также российские власти приступили к окончательной блокировке видеохостинга YouTube с помощью технологии «суверенного Рунета».