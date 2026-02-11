EN
Криминал

Мужчина застрелил дочь после спора о Трампе

2 минуты чтения 10:07

В январе прошлого года житель Техаса Крис Харрисон выстрелил из пистолета в свою 23-летнюю дочь Люси, которая приехала к нему в гости из Великобритании. Незадолго до гибели девушка поссорилась с отцом из-за президента США Дональда Трампа, сообщает Би-би-си.

По данным издания, американская полиция расследовала гибель Люси как непредумышленное убийство, но в отношении ее отца не стали возбуждать уголовное дело и предъявлять обвинение. В то же время в Коронерском суде графства Чешир началось отдельное расследование, в ходе которого партнер Люси Сэм Литтлер рассказал о «большом споре» девушки с отцом из-за готовящегося на тот момент к инаугурации Трампа.

Литтлер рассказал, что он поехал на каникулы в США вместе с Люси. По его словам, девушка часто расстраивалась, когда ее отец упоминал о наличии у него оружия. В ходе расследования также выяснилось, что Крис Харрисон переехал в США, когда Люси была ребенком, и ранее проходил реабилитацию от алкогольной зависимости. В ходе следствия мужчина признался, что в день гибели его дочери он выпил около полулитра белого вина.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

По словам Литтлера, Люси спросила своего отца во время спора о Трампе: «Как бы ты себя чувствовал, если бы я… подверглась сексуализированному насилию?» В ответ Харрисон заявил, что у него есть две другие дочери, которые живут вместе с ним, поэтому он бы не расстроился. Услышав это, Люси убежала на верхний этаж.

Позже в тот же день за полчаса до того, как Люси и Сэм должны были поехать в аэропорт, отец девушки взял ее за руку и отвел в свою спальню. Через несколько секунд Литтлер услышал звук выстрела и крики отца Люси, который звал свою жену.

«Я помню, как вбежал в комнату, а Люси лежала на полу возле входа в ванную, и Крис просто кричал какую-то бессмыслицу», — рассказал Литтлер. В заявлении Криса Харрисона говорится, что он и его дочь смотрели новостной сюжет о преступлениях с применением огнестрельного оружия, когда он сказал ей, что у него есть пистолет, и спросил, хочет ли она его увидеть. Они якобы зашли в спальню, и Харрисон случайно выстрелил.

