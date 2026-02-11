Россиянам посоветовали не мечтать о зарплате в миллион рублей

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в интервью «Газете.ру», что россиянам не стоит мечтать о зарплате в миллион рублей. По его мнению, такие мечты могут быть «вредными», а для такой зарплаты нужно добиться востребованности на рынке и получить соответствующее образование.

«Большинству людей такие доходы недоступны. Надо быть не просто очень хорошим, но и очень востребованным специалистом, который при этом умеет себя продавать. Зумеры — поколение, в массе своей лишенное в лучшем случае образования. И для их большинства, как и для большинства граждан… такие доходы, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», — считает Делягин.

Он добавил, ссылаясь на исследование Высшей школы экономики, что в 2024 году 60% населения России имело доходы в размере 40 тысяч рублей или меньше, что оказалось сильно меньше реального прожиточного минимума.

«Газета.ру» пишет со ссылкой на данные Росстата, что в прошлом году зарплату в миллион рублей и больше получали около 45 тысяч россиян. Чаще всего такие люди работали в сферах IT, коммуникаций, торговли, финансов и промышленности.

В начале февраля россияне рассказали о минимальном уровне оплаты труда, который они сочли бы справедливым. Тогда выяснилось, что жители многих крупных городов недовольны размером МРОТ и считают, что его нужно поднять в разы. Незадолго до этого россияне также пожаловались на низкие зарплаты и усталость на работе. Среди других поводов для недовольства трудоустроенных россиян оказались плохая организация рабочих процессов и отсутствие возможности профессионального роста.