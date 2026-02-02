EN
Общество

Россияне пожаловались на усталость и низкие зарплаты

2 минуты чтения 13:04 | Обновлено: 14:10

Россияне оказались довольны коллективом на работе и занимаемыми должностями, но пожаловались на слишком низкие зарплаты, повышенный уровень стресса и постоянную усталость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос сервиса заботы о благополучии сотрудников «Просебя» и Фонда «Общественное мнение».

Так, доля россиян, которые рассказали, что они довольны своей работой, атмосферой в коллективе, условиями труда и позицией в команде, в каждом случае превышала 85%. В то же время чуть меньше половины работников пожаловались на слишком маленькие зарплаты, плохую организацию рабочих процессов и невозможность профессионально расти.

Кроме того, опрос показал, что россияне сталкиваются с повышенной эмоциональной нагрузкой — 57% опрошенных рассказали, что сталкивались со стрессовыми ситуациями в течение последнего месяца, а 35% респондентов заявили, что они находятся в стрессе постоянно.

Четверть респондентов пожаловалась на постоянную усталость и измотанность. Примерно каждый четвертый участник опроса также жаловался на раздражительность, невозможность расслабиться, апатию или тревожность.

«Усталость команд сегодня — не исключение, а новая норма. Данные показывают, что стресс и измотанность становятся фоновым состоянием для значительной части сотрудников. И это уже не вопрос индивидуальной устойчивости, а управленческий вызов, связанный с тем, как компании выстраивают рабочие процессы и поддержку людей», — рассказала глава сервиса «Просебя» Ксения Винцюнене.

«Известия» пишут, что среди факторов, чаще всего вызывающих раздражение у россиян за пределами их рабочей деятельности, оказалось недовольство финансовым положением, состоянием здоровья и экологией. 

