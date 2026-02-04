Россияне назвали минимальную справедливую зарплату

Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что россияне, живущие в крупных городах, считают нынешний минимальный размер оплаты труда несправедливым. Эта тенденция особенно заметна в Москве, Петербурге и Хабаровске, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что в этом году размер МРОТ на федеральном значении был установлен на уровне 27,1 тысячи рублей. При этом отдельные субъекты могут устанавливать более высокие суммы. Так, в Москве МРОТ составляет 39,7 тысячи рублей, хотя жители столицы считают справедливым выплаты в 63,1 тысячи.

В Петербурге желаемый МРОТ превысил реальный почти в два раза — 59,2 тысячи рублей против 31,2 тысячи. Жители Хабаровска сочли справедливой минимальную оплату труда в 58,3 тысячи, тогда МРОТ как в городе установлен на федеральном уровне.

В число городов, где ожидания от минимальной оплаты труда сильно расходятся с реальными выплатами, вошли также Казань и Владивосток. Жители этих городов хотели бы получать как минимум 55,8 тысячи рублей и 55,5 тысячи соответственно.

Меньше всего недовольны МРОТ оказались жители Кирова, Волгограда и Пензы, однако даже там размер минимальной оплаты труда превышает федеральный уровень на более чем 20 тысяч рублей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом требования к МРОТ сильнее всего выросли в Нижнем Новгороде, Липецке, Ижевске и Астрахани. В Москве ожидаемый размер минимальной оплаты труда вырос на 2,1%, а в Петербурге — на 1,2%.

Ранее россияне пожаловались на низкие зарплаты, постоянную усталость и стресс на работе. Среди других моментов, которыми жители страны оказались недовольны, были плохая организация рабочих процессов и отсутствие перспектив карьерного роста.