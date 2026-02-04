EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне назвали минимальную справедливую зарплату

2 минуты чтения 07:59

Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что россияне, живущие в крупных городах, считают нынешний минимальный размер оплаты труда несправедливым. Эта тенденция особенно заметна в Москве, Петербурге и Хабаровске, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что в этом году размер МРОТ на федеральном значении был установлен на уровне 27,1 тысячи рублей. При этом отдельные субъекты могут устанавливать более высокие суммы. Так, в Москве МРОТ составляет 39,7 тысячи рублей, хотя жители столицы считают справедливым выплаты в 63,1 тысячи.

В Петербурге желаемый МРОТ превысил реальный почти в два раза — 59,2 тысячи рублей против 31,2 тысячи. Жители Хабаровска сочли справедливой минимальную оплату труда в 58,3 тысячи, тогда МРОТ как в городе установлен на федеральном уровне.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

В число городов, где ожидания от минимальной оплаты труда сильно расходятся с реальными выплатами, вошли также Казань и Владивосток. Жители этих городов хотели бы получать как минимум 55,8 тысячи рублей и 55,5 тысячи соответственно.

Меньше всего недовольны МРОТ оказались жители Кирова, Волгограда и Пензы, однако даже там размер минимальной оплаты труда превышает федеральный уровень на более чем 20 тысяч рублей. 

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом требования к МРОТ сильнее всего выросли в Нижнем Новгороде, Липецке, Ижевске и Астрахани. В Москве ожидаемый размер минимальной оплаты труда вырос на 2,1%, а в Петербурге — на 1,2%.

Ранее россияне пожаловались на низкие зарплаты, постоянную усталость и стресс на работе. Среди других моментов, которыми жители страны оказались недовольны, были плохая организация рабочих процессов и отсутствие перспектив карьерного роста.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»