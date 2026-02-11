Министр спорта пригрозил запретом на въезд сменившим спортивное гражданство россиянам

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что россиянам, сменившим спортивное гражданство, могут запретить въезд на территорию России. Об этом он заявил на передаче «Центральный канал» в «VK Видео».

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — заявил Дегтярев.

В декабре 2025 года 30-летнего шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России, полученного в 2012 году, и гроссмейстера, присвоенного в 2014 году, за отказ выступать под флагом России и критику войны в Украине. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства и начал выступать за Словению.

«Это решение, меняющее всю жизнь. Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях. Надеюсь, мне больше не придется менять федерацию. Я сделал свой выбор и всерьез хочу выступать за Словению еще много лет», — сказал шахматист в интервью Chess.com.

РБК пишет, что на Зимних Олимпийских играх в Италии выступают более 30 россиян, сменивших спортивное гражданство. Отмечается, что большее число таких спортсменов представлены в фигурном катании.

Всего на Играх в этом году от России выступают 13 спортсменов. Их допустили к Олимпиаде как нейтральных участников в индивидуальных видах спорта. Они будут выступать без флага, гимна и национальной формы.

Ранее стало известно, что четвертый день Олимпиады оказался провальным для российских спортсменов. Так, в лыжном спринте квалификацию не смогли пройти Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В шорт-треке за пределами отборочного этапа также остались Алена Крылова и Иван Посашков.

По итогам прошедших дней соревнований нейтральные спортсмены из России пока не завоевали ни одной медали.