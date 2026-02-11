EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Министр спорта пригрозил запретом на въезд сменившим спортивное гражданство россиянам

2 минуты чтения 17:54

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что россиянам, сменившим спортивное гражданство, могут запретить въезд на территорию России. Об этом он заявил на передаче «Центральный канал» в «VK Видео».

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — заявил Дегтярев.

В декабре 2025 года 30-летнего шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России, полученного в 2012 году, и гроссмейстера, присвоенного в 2014 году, за отказ выступать под флагом России и критику войны в Украине. В 2023 году Федосеев объявил о смене спортивного гражданства и начал выступать за Словению.

«Это решение, меняющее всю жизнь. Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях. Надеюсь, мне больше не придется менять федерацию. Я сделал свой выбор и всерьез хочу выступать за Словению еще много лет», — сказал шахматист в интервью Chess.com.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

РБК пишет, что на Зимних Олимпийских играх в Италии выступают более 30 россиян, сменивших спортивное гражданство. Отмечается, что большее число таких спортсменов представлены в фигурном катании.

Всего на Играх в этом году от России выступают 13 спортсменов. Их допустили к Олимпиаде как нейтральных участников в индивидуальных видах спорта. Они будут выступать без флага, гимна и национальной формы.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

Ранее стало известно, что четвертый день Олимпиады оказался провальным для российских спортсменов. Так, в лыжном спринте квалификацию не смогли пройти Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В шорт-треке за пределами отборочного этапа также остались Алена Крылова и Иван Посашков.

По итогам прошедших дней соревнований нейтральные спортсмены из России пока не завоевали ни одной медали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»