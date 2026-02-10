EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Четвертый день Олимпиады оказался провальным для российских спортсменов

2 минуты чтения 16:34

Выступающие на XXV Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо российские спортсмены провалились на соревнованиях 10 февраля. Об этом пишет РБК.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

В этот день в различных видах спорта выступают шесть человек из России с нейтральным статусом — официально страна не представлена на Олимпиадах, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года, проходивших в корейском Пхенчхане. 

Так, в лыжном спринте не прошли этап квалификации сразу два российских спортсмена — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В шорт-треке Алена Крылова также не смогла преодолеть квалификацию, как и выступающий в том же виде спорта Иван Посашков.

Также 10 февраля на Олимпиаде выступят еще два спортсмена из России — Дарья Олесик (санный спорт) и Петр Гуменник (фигурное катание). Соревнования с их участием начнутся в 19:00 и в 20:30 по Москве соответственно.

За прошедшие дни соревнований нейтральные спортсмены из России не завоевали ни одной медали. Ближе всех к этому подошел Коростелев — 8 февраля он занял четвертое место в мужском скиатлоне на 20 километров.

Международный олимпийский комитет допустил до нынешних игр 13 спортсменов из России. Это количество значительно ниже, чем на предыдущих Олимпийских играх 2022 года в Пекине — тогда команду Олимпийского комитета России представляли 212 спортсменов.

Российские спортсмены не участвуют в командных соревнованиях и представляют сами себя, а не какую-либо страну или организацию. Они не принимали участие в церемонии открытия Олимпиады, не будет их и на церемонии закрытии соревнований. Би-би-си отмечает, что больше всех шансов на получение медалей имеют фигуристы — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Большинство из спортсменов-россиян на Олимпиаде выступают на таком уровне впервые.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть