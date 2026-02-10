Четвертый день Олимпиады оказался провальным для российских спортсменов

Выступающие на XXV Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо российские спортсмены провалились на соревнованиях 10 февраля. Об этом пишет РБК.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

В этот день в различных видах спорта выступают шесть человек из России с нейтральным статусом — официально страна не представлена на Олимпиадах, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года, проходивших в корейском Пхенчхане.

Так, в лыжном спринте не прошли этап квалификации сразу два российских спортсмена — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В шорт-треке Алена Крылова также не смогла преодолеть квалификацию, как и выступающий в том же виде спорта Иван Посашков.

Также 10 февраля на Олимпиаде выступят еще два спортсмена из России — Дарья Олесик (санный спорт) и Петр Гуменник (фигурное катание). Соревнования с их участием начнутся в 19:00 и в 20:30 по Москве соответственно.

За прошедшие дни соревнований нейтральные спортсмены из России не завоевали ни одной медали. Ближе всех к этому подошел Коростелев — 8 февраля он занял четвертое место в мужском скиатлоне на 20 километров.

Международный олимпийский комитет допустил до нынешних игр 13 спортсменов из России. Это количество значительно ниже, чем на предыдущих Олимпийских играх 2022 года в Пекине — тогда команду Олимпийского комитета России представляли 212 спортсменов.



Российские спортсмены не участвуют в командных соревнованиях и представляют сами себя, а не какую-либо страну или организацию. Они не принимали участие в церемонии открытия Олимпиады, не будет их и на церемонии закрытии соревнований. Би-би-си отмечает, что больше всех шансов на получение медалей имеют фигуристы — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Большинство из спортсменов-россиян на Олимпиаде выступают на таком уровне впервые.