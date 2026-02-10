EN
Экономика

СМИ: «Яндекс» захотел выкупить Flowwow

2 минуты чтения 12:04

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow решил продать свой российский бизнес, одним из ключевых потенциальных покупателей оказался «Яндекс». Об этом пишут РБК и Forbes со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников РБК, Flowwow решил разделить бизнес на российскую и зарубежную части. В самом маркетплейсе утверждают, что сейчас рассматривают различные инвестиционные возможности.

«Flowwow не скрывает и публично говорит о том, что рассматривает инвестиционные возможности — это естественно для бизнеса с устойчивой динамикой роста», — заявил представитель Flowwow в разговоре с РБК.

Forbes пишет, что закрытие сделки с «Яндексом» запланировано на апрель 2026 года. Сообщается, что компанию хотят интегрировать в «Яндекс Еду», в котором есть раздел с цветами. По словам источников, сейчас стороны находятся на стадии аудита, после чего сделка должна быть подтверждена ФАС.

Сумма сделки может превысить восемь миллиардов рублей, пишет Forbes. Так, один из собеседников издания оценил российский бизнес Flowwow в пять-семь миллиардов рублей. По словам другого источника, актив может стоить от 5,5 миллиарда до восьми миллиардов рублей при оптимистичном сценарии. Он возможен при низкой долговой нагрузке и росте рентабельности по чистой прибыли, отмечает Forbes.

Согласно данным системы СПАРК, выручка компании ООО «Флаувау», являющаяся оператором платформы Flowwow, в 2024 году составила 4,2 миллиарда рублей, при этом чистый убыток оказался в размере 6,5 миллиона рублей. Финансовые показатели за 2025 год компания еще не раскрывала.

В маркетплейсе РБК рассказали, что ранее компания рассматривала как частичную, так и полную продажу бизнеса и вела переговоры с одним из маркетплейсов. Однако «после их прекращения сосредоточились на самостоятельном росте». При этом в Flowwow отказались называть РБК имя потенциального покупателя.

«Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников. Мы также не подтверждаем имена компаний, которые могут упоминаться в публикациях. Фаундеры и руководство полностью сфокусированы на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы, и этот фокус сохраняется вне зависимости от обсуждений на рынке», — сообщили там.

«Яндекс», в свою очередь, отказался «комментировать слухи». 

Forbes пишет, что Flowwow уже пытался продать бизнес «Яндексу» в 2021–2022 годах, однако тогда переговоры были приостановлены из-за полномасштабной войны. В 2025 году компания, как утверждает издание, вновь активизировала поиск покупателя из-за замедления темпов роста. 

Управляющий партнер «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил Forbes, что интерес «Яндекса» может быть связан с возможностью объединить курьерские службы и усилить собственную вертикаль доставки цветов, которая активизировалась в 2025 году.

