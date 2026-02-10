EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Врач опознал в отце пациента своего похитителя и убийцу брата

2 минуты чтения 01:11 10 февраля

Полиция смогла задержать двоих мужчин, подозреваемых в убийстве и похищении ради выкупа. Все из-за того, что предполагаемые преступники привели своих детей в ту больницу, где работал ранее похищенный врач, сообщает Arise News.

Когда доктор Ибрагим Бабатунде зашел в приемный покой, он сразу же опознал одного из своих похитителей. Врач, не подавая виду, чтобы не спугнуть вероятного преступника, вернулся в свой кабинет и вызвал сотрудников полиции.

«Предполагаемые похитители привели своих детей для лечения в ту же больницу, где работает врач. Сейчас подозреваемые находятся под стражей», — сообщил изданию источник, знакомый с развитием событий.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Доктор Бабатунде был похищен вместе со своим младшим братом Абу Тахиром 2 января 2026 года. Преступники подкараулили их у дома в городе Аучи, на юге Нигерии. Грабители сразу потребовали выкуп в размере 50 миллионов нигерийских найра, что примерно равняется 35 тысячам долларов.

Необходимую сумму удалось собрать благодаря совместным усилиям членов семьи, неправительственных благотворительных организаций, друзей и других неравнодушных людей. Отец похищенных сообщил, что выкуп был выплачен двумя частями.

Однако младший брат был убит уже на третий день после пленения. Но врач Бабатунде выжил и сумел дождаться спасения на тринадцатый день несмотря на то, что получил пулевое ранение в ногу.

«Моего сына освободили похитители после того, как мы заплатили выкуп. Я чувствую облегчение, что он освобожден, но мне ужасно больно, потому что я потерял другого сына», — рассказал Arise News отец похищенных мужчин.

После того, как врач Бабатунде восстановился после он вернулся на работу в больницу. С момента убийства его брата едва прошел месяц, когда ему и попался на глаза их же похититель. Впоследствии полиции удалось задержать третьего члена предполагаемой банды. Ведется расследование. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»