Врач опознал в отце пациента своего похитителя и убийцу брата

Полиция смогла задержать двоих мужчин, подозреваемых в убийстве и похищении ради выкупа. Все из-за того, что предполагаемые преступники привели своих детей в ту больницу, где работал ранее похищенный врач, сообщает Arise News.

Когда доктор Ибрагим Бабатунде зашел в приемный покой, он сразу же опознал одного из своих похитителей. Врач, не подавая виду, чтобы не спугнуть вероятного преступника, вернулся в свой кабинет и вызвал сотрудников полиции.

«Предполагаемые похитители привели своих детей для лечения в ту же больницу, где работает врач. Сейчас подозреваемые находятся под стражей», — сообщил изданию источник, знакомый с развитием событий.

«Кошки все видели» Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала Криминал 6 минут чтения

Доктор Бабатунде был похищен вместе со своим младшим братом Абу Тахиром 2 января 2026 года. Преступники подкараулили их у дома в городе Аучи, на юге Нигерии. Грабители сразу потребовали выкуп в размере 50 миллионов нигерийских найра, что примерно равняется 35 тысячам долларов.

Необходимую сумму удалось собрать благодаря совместным усилиям членов семьи, неправительственных благотворительных организаций, друзей и других неравнодушных людей. Отец похищенных сообщил, что выкуп был выплачен двумя частями.

Однако младший брат был убит уже на третий день после пленения. Но врач Бабатунде выжил и сумел дождаться спасения на тринадцатый день несмотря на то, что получил пулевое ранение в ногу.

«Моего сына освободили похитители после того, как мы заплатили выкуп. Я чувствую облегчение, что он освобожден, но мне ужасно больно, потому что я потерял другого сына», — рассказал Arise News отец похищенных мужчин.

После того, как врач Бабатунде восстановился после он вернулся на работу в больницу. С момента убийства его брата едва прошел месяц, когда ему и попался на глаза их же похититель. Впоследствии полиции удалось задержать третьего члена предполагаемой банды. Ведется расследование.