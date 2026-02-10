В убийстве экс-президента ВФЛА обвинили его сына

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев был убит 2 февраля в возрасте 76 лет. Главным подозреваемым в деле выступает его сын Александр, сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел недалеко от города Ногинск, Московской области. Как заявили в главном следственном управлении региона, обвинение в причинении смертельных травм (часть 4 статьи 111 УК) было предъявлено «48-летнему местному жителю». Он, как утверждается, напал на своего отца с ножом.

По данным телеграм-канал «112», речь идет именно об Александре Балахничеве, который приехал к своему отцу в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками, по информации канала, произошел конфликт. Тогда Александр схватился за нож и нанес Валентину несколько ранений. Балахничев-старший скончался на месте.

Как сообщает телеграм-канал Shot, 48-летний Александр Балахничев жил в Москве и вместе с отцом работал в центре развития легкой атлетики ИААФ. У него был свой бизнес по производству спортивных товаров.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, осуществлены допросы, назначены судебные экспертизы. Продолжается сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении Следственного комитета Московской области.

Валентин Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. В 2016 году он оставил должность после того, как комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций решила его пожизненно дисквалифицировать на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.