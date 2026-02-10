EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ сообщили о готовности России к «компромиссам» для заключения мира с Украиной

2 минуты чтения 10:33 | Обновлено: 10:59

Неназванный источник «Ведомостей», близкий к процессу мирных переговоров, заявил, что Владимир Путин был готов пойти на территориальные «компромиссы» во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. 

По словам источника издания, эти «компромиссы» не относились к территории Донбасса. Также Путин якобы был готов пойти на компромисс в вопросе численности украинской армии и поставил обязательное условие для заключения мира в виде налаживания отношений с США.

«Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции», — утверждает собеседник «Ведомостей». По его мнению, это не соответствует «духу Анкориджа», о котором накануне говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Именно его спикер Кремля назвал обязательным условием для прорыва в ходе переговоров.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Замглавы российского МИД Александр Грушко, в свою очередь, заявил «Известиям», что «ключевым элементом» при заключении соглашения являются гарантии безопасности для России.

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России», — сказал Грушко.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который накануне обвинил США в нарушении договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом во время встречи на Аляске, считает, что участникам нынешних переговоров предстоит пройти «большую дистанцию». Лавров посоветовал «не впадать в восторженное восприятие происходящего», имея в виду усилия Трампа по завершению войны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть