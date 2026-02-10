СМИ сообщили о готовности России к «компромиссам» для заключения мира с Украиной

Неназванный источник «Ведомостей», близкий к процессу мирных переговоров, заявил, что Владимир Путин был готов пойти на территориальные «компромиссы» во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

По словам источника издания, эти «компромиссы» не относились к территории Донбасса. Также Путин якобы был готов пойти на компромисс в вопросе численности украинской армии и поставил обязательное условие для заключения мира в виде налаживания отношений с США.

«Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции», — утверждает собеседник «Ведомостей». По его мнению, это не соответствует «духу Анкориджа», о котором накануне говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Именно его спикер Кремля назвал обязательным условием для прорыва в ходе переговоров.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

Замглавы российского МИД Александр Грушко, в свою очередь, заявил «Известиям», что «ключевым элементом» при заключении соглашения являются гарантии безопасности для России.

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России», — сказал Грушко.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который накануне обвинил США в нарушении договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом во время встречи на Аляске, считает, что участникам нынешних переговоров предстоит пройти «большую дистанцию». Лавров посоветовал «не впадать в восторженное восприятие происходящего», имея в виду усилия Трампа по завершению войны.