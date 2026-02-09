EN
США обвинили в нарушении договоренностей Путина и Трампа

2 минуты чтения 12:49

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на саммите в Анкоридже Россия приняла предложения США по Украине, однако вместо ожидаемого сотрудничества столкнулась с санкциями и «войной против танкеров в открытом море». Об этом он рассказал в интервью TV BRICS.

Лавров утверждает, что США настаивали на завершении войны в Украине. России, в свою очередь, «была важна позиция» США, поэтому она приняла их предложение.

«Если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается война против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву», — возмутился Лавров.

Он также заявил, что США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний буквально «через пару недель после хорошей встречи» Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Кроме того, Соединенные штаты запретили Индии и другим партнерам России покупать «дешевые, доступные российские энергоносители и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ», продолжил Лавров. 






«То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования. Помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы, теперь они не готовы, мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего. Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», — уверен министр.

Лавров утверждает, что целью США является «доминирование в мировой экономике». Однако, по его мнению, это «не вписывается в честную конкуренцию». Сейчас Россия «вынуждена искать дополнительные защищенные пути» для развития проектов со странами БРИКС, добавил министр.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что продвижение по вопросу завершения войны в Украине «возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже». По его словам, Кремль не хочет публично вдаваться в детали достигнутых договоренностей, так как «разговоры нужно вести в закрытом режиме».

