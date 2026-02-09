EN
Кремль назвал условие для прорыва в мирных переговорах

2 минуты чтения 12:59 | Обновлено: 13:27

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для прорыва в ходе мирных переговоров по завершению войны в Украине сторонам нужно вернуться к «пониманиям», которые были достигнуты на встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, передает РБК.

«Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. Именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», — заявил Песков.

По его словам, некоторые договоренности были достигнуты еще до переговоров в Анкоридже во время визита в Россию спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, после чего «назрела необходимость проведения встречи в верхах». При этом Песков отказался раскрывать детали этих договоренностей, заявив лишь, что «этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть “дух Анкориджа”».

Ранее с критикой в адрес США выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Он обвинил администрацию Трампа в том, что после принятия Россией предложений по Украине Москва столкнулась с санкциями вместо ожидаемого сотрудничества. Лавров утверждает, что теперь США не готовы выполнять свои же предложения, преследуя главную цель «доминирования в мировой экономике».

Кроме того, Песков заявил, что США пока не ответили России на предложение направить миллиард долларов из замороженных активов в Совет мира, созданный Трампом для восстановления сектора Газа. Также спикер Кремля добавил, что Москва ведет переговоры с властями Кубы, где начался топливный кризис и где находятся тысячи российских туристов.

