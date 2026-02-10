Крупнейший сервис роботакси оказался зависим от водителей на удаленке

Крупнейшие компании-операторы роботакси не справились с запуском полноценных автопилотов в своих проектах. Они продолжают использовать труд операторов-людей для разрешения сложных ситуаций. Об этом пишет портал Techspot.

Лидер этого рынка в США компания Waymo, принадлежащая материнской компании Google Alphabet, использует операторов на удаленке, которые помогают клиенту разобраться с нестандартной ситуацией на дороге.

При этом часть таких операторов даже не находятся в стране, где Waymo осуществляет практически всю свою деятельность — США. Они подключаются к управлению машиной из других государств, например, с Филиппин — этот факт признал главный специалист по безопасности компании Маурисио Пенья на слушаниях в Сенате.

Есть у Waymo сложности и с поведением автомобилей, пассажиры которых не смогли закрыть за собой дверь до конца — машины не справляются с этой ситуацией, отказываются ехать дальше и создают пробки на дороге. Для решения этой проблемы компания начала размещать отдельные заказы на закрытие дверей, их выполнение может принести около 20 долларов.

Автомобили Waymo имеют также важную уязвимость — зависимость от наличия электроэнергии в городах присутствия. Так, во время масштабного блэкаута в Сан-Франциско, который произошел в декабре 2025 года, остановившиеся роботакси парализовали трафик на некоторых улицах города — из-за образовавшихся пробок водители обычных машин были вынуждены объезжать их зигзагами. Сама компания при этом утверждала, что ее роботакси умеют передвигаться в условиях отключениях светофоров.

Водители такси в США выходят на протесты и требуют ужесточения правил для работы роботакси. Таксисты также считают, что компании-операторы роботакси пользуются преимуществами от нечестной конкуренции из-за менее строгих требований к лицензированию.

Проблемы есть и у роботакси от Tesla — компания все еще полагается на труд людей, наблюдающих за поведением машин в трафике. Они располагаются внутри автомобиля во время выполнения поездки. Аналогичную схему использует и тестирующая запуск роботакси в России компания «Яндекс».

Столкнулась Tesla и с претензиями со стороны властей США из-за массовых нарушений правил дорожного движения со стороны роботакси. Тогда СМИ отмечали, что новые транспортные технологии, к которым относятся и беспилотные автомобили, не нуждаются в предварительном одобрении властями — они лишь требуют подтвердить соответствие стандартам безопасности самих автомобилей.