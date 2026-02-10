EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Крупнейший сервис роботакси оказался зависим от водителей на удаленке

2 минуты чтения 10:05

Крупнейшие компании-операторы роботакси не справились с запуском полноценных автопилотов в своих проектах. Они продолжают использовать труд операторов-людей для разрешения сложных ситуаций. Об этом пишет портал Techspot.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Лидер этого рынка в США компания Waymo, принадлежащая материнской компании Google Alphabet, использует операторов на удаленке, которые помогают клиенту разобраться с нестандартной ситуацией на дороге.

При этом часть таких операторов даже не находятся в стране, где Waymo осуществляет практически всю свою деятельность — США. Они подключаются к управлению машиной из других государств, например, с Филиппин — этот факт признал главный специалист по безопасности компании Маурисио Пенья на слушаниях в Сенате.

Есть у Waymo сложности и с поведением автомобилей, пассажиры которых не смогли закрыть за собой дверь до конца — машины не справляются с этой ситуацией, отказываются ехать дальше и создают пробки на дороге. Для решения этой проблемы компания начала размещать отдельные заказы на закрытие дверей, их выполнение может принести около 20 долларов.

Автомобили Waymo имеют также важную уязвимость — зависимость от наличия электроэнергии в городах присутствия. Так, во время масштабного блэкаута в Сан-Франциско, который произошел в декабре 2025 года, остановившиеся роботакси парализовали трафик на некоторых улицах города — из-за образовавшихся пробок водители обычных машин были вынуждены объезжать их зигзагами. Сама компания при этом утверждала, что ее роботакси умеют передвигаться в условиях отключениях светофоров.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

Водители такси в США выходят на протесты и требуют ужесточения правил для работы роботакси. Таксисты также считают, что компании-операторы роботакси пользуются преимуществами от нечестной конкуренции из-за менее строгих требований к лицензированию.

Проблемы есть и у роботакси от Tesla — компания все еще полагается на труд людей, наблюдающих за поведением машин в трафике. Они располагаются внутри автомобиля во время выполнения поездки. Аналогичную схему использует и тестирующая запуск роботакси в России компания «Яндекс».

Столкнулась Tesla и с претензиями со стороны властей США из-за массовых нарушений правил дорожного движения со стороны роботакси. Тогда СМИ отмечали, что новые транспортные технологии, к которым относятся и беспилотные автомобили, не нуждаются в предварительном одобрении властями — они лишь требуют подтвердить соответствие стандартам безопасности самих автомобилей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть