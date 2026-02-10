Группу мужчин обвинили в изнасиловании сотрудницы спа-салона на глазах у ее коллеги

Шестерых мужчин обвинили в групповом изнасиловании сотрудницы спа-салона в индийском штате Керала. Ее коллегу заставили смотреть, сообщают Express и The Times of India.

По их данным, группа мужчин несколько дней приходила в салон и требовала отдать им деньги. 1 февраля они в очередной раз пришли в салон и потребовали выдать 50 тысяч рупий (около 42 тысяч рублей). Когда владелец салона отказался отдать деньги, мужчины, вооруженные ножами, забрали сотрудницу в соседнюю комнату и изнасиловали ее.

Express пишет, что другого сотрудника салона заставили смотреть за изнасилованием. В то же время The Times of India утверждает, что мужчины заставили посетителя салона лечь рядом с пострадавшей женщиной. Они снимали происходящее на видео, делали селфи и избивали сотрудницу салона. По данным полиции, уходя, нападавшие забрали 2500 рупий (чуть более двух тысяч рублей), после чего скрылись с места преступления.

Полицейские задержали двух нападавших, в то время как еще четверо пока находятся на свободе. По данным СМИ, задержанными оказались 38-летний Берлин Дас и 29-летний Субин Александер. Последний уже имел судимости и был фигурантом 11 уголовных дел. Его обвиняли, в частности, в покушении на убийство, краже, нападении и уничтожении государственного имущества.

Сообщается, что Субина недавно отпустили на свободу под залог. Во время задержания он натравил собаку на полицейских, из-за чего двое из них были ранены. The Times of India отмечает, что пострадавшая женщина не сразу обратилась в полицию, поскольку нападавшие, вероятно, попытались ее запугать и помешать ей дать показания.