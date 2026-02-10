EN
Общество

СМИ: YouTube заблокировали при помощи технологии «суверенного Рунета»

2 минуты чтения 19:24 | Обновлено: 19:40

Российские власти приступили к окончательной блокировке видеохостинга YouTube с помощью Национальной системы доменных имен (НСДИ). Ее внедрили еще в 2021 году после вступления в силу закона о «суверенном Рунете», сообщает «Агентство».

Как рассказал изданию специалист службы технической поддержки «На связи» и координатор проектов eQualitie на русском языке Леонид Юлдашев, DNS-запросы перестали проходить до YouTube через НСДИ. Все из-за того, что НСДИ как минимум в нескольких регионах удалил из своего справочника адресов домен видеохостинга.

«Теперь, когда вы пытаетесь зайти на YouTube, роутер попросту не может связать адрес сайта с его IP, и вы получаете ошибку. Как итог — сервис будет полностью недоступен без VPN», — также объяснили в телеграм-канале «Эксплойт».

Как отмечает «Агентство», НСДИ является российской IT-инфраструктурой, которая дублирует существующие решения, отвечающие за маршруты прохождения трафика. Госдума утвердила ее в 2019 году законом о «суверенном Рунете».

После этого, с января 2021 года, интернет-провайдеров обязали использовать НСДИ. По данным издания, при помощи НСДИ российские власти хотели ввести централизованное управление сетью в случае отключения «Рунета» от глобального интернета.

«Агентство», ссылаясь на проект «На связи», пишет, что впервые за работой НСДИ на деле можно было наблюдать в январе 2024 года. Тогда произошел сбой, из-за которого пользователи не могли зайти на сайты в доменной зоне RU.

«Это важнейшее событие, которое показало, что НСДИ работает как «параллельный интернет». Когда во всем мире перестали открываться сайты в зоне ru, у пользователей НСДИ доступ сохранялся», — рассказали «На связи».

Ранее россияне стали жаловаться на сбои в работе YouTube. Видеохостинг открывался только через VPN-сервисы. 

