Общество

Москвич завел детеныша пумы и не справился

2 минуты чтения 17:35

Житель Москвы передал Московскому зоопарку детеныша пумы. Он понял, что самостоятельно не справляется с содержанием дикого животного. Об этом в своем телеграм-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, в конце 2025 года мужчина обратился за помощью в отдел спасения диких животных Московского зоопарка. Специалисты зоопарка совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды приняли пуму и организовали ее перевозку.

Животное отправили в филиал Московского зоопарка — зоосад «в вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге. Сейчас пуму поместили на обязательный карантин. Хищник получает сбалансированное питание и находится под постоянным наблюдением ветеринаров, говорится в публикации.

Это не первый случай, когда Московскому зоопарку передают диких животных после неудачных попыток домашнего содержания. Весной 2025 героем соцсетей стал самец пумы по кличке Геркулес, которого изъяли у жителя Москвы. Мужчина несколько лет содержал хищника в тесной квартире в районе Кунцево и выгуливал его без намордника, что вызывало жалобы местных жителей. Можайский районный суд Москвы привлек владельца к административной ответственности и постановил конфисковать животное.

Пуму передали сотрудникам Московский зоопарк в присутствии представителей МВД, службы судебных приставов и департамента природопользования. После осмотра ветеринары выявили у животного эпилепсию и хроническую энтеропатию — и отправили на карантин. В ноябре прошлого года в пресс-службе зоопарка сообщали, что Геркулес по-прежнему находится в вольере Ветеринарного корпуса зоопарка, потому что «так лучше для его здоровья».

При этом, как писала Светлана Акулова, за проведенное в зоопарке время «Геркулес окреп, набрал мышечную массу, и особенно радует, как усилились его задние лапы».

В зоопарке напомнили, что в случае, если жители Москвы не могут обеспечить надлежащий уход за экзотическим животным, они могут обратиться по телефону 112. Запрос будет передан в отдел спасения диких животных Московского зоопарка.

