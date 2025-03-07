Жившую в квартире москвича пуму отдали в зоопарк приставы

Судебные приставы передали Московскому зоопарку самца пумы по кличке Геркулес, который с 2019 года жил в квартире москвича Сергея Татаринцева. Две недели назад Кунцевский суд Москвы оставил в силе решение мирового судьи об изъятии животного.

Пресс-служба зоопарка сообщила, что москвич содержал животное в тесной квартире в районе Кунцево и выгуливал без намордника. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что даже воспитанные в неволе дикие звери испытывают стресс от нестандартной обстановки.

Фото: Московский зоопарк / Telegram

Сейчас зоопарк отправил Геркулеса на карантин. Ветеринары диагностировали у животного эпилепсию и хроническую энтеропатию — воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Врачи продолжают обследовать пуму.

Сергей Татаринцев рассказал «Комсомольской правде», что купил Геркулеса в 2019 году в Пензенском зоопарке за 160 тысяч рублей, договор купли-продажи у него сохранился. Сотрудники зоопарка подтвердили изданию, что продали три особи в 2019 году. При этом они отрицают, что Татаринцев был одним из покупателей и подозревают, что документы на пуму «имеют признаки подделки».

По словам Татаринцева, он давал пуме три с половиной килограмма свежего мяса в день, гулял и лечил эпилепсию, которую врачи обнаружили в прошлом году. «Одно МРТ с транспортировкой обошлось в 60 тысяч рублей! Я люблю этого кота, а он любит меня. И если его забрать, он может умереть в тот же день! Ему таблетки по часам давать надо — какая уж тут транспортировка и смена места жительства!» — говорил бывший хозяин Геркулеса.

Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира Он нарисовал мультфильм в бесплатной программе и обошел многомиллионные проекты. Это первый «Оскар» в истории Латвии Мир 14 минут чтения

В январе мировой суд оштрафовал Татаринцева на три тысячи рублей по административной статье о причинении вреда редким видам животных и постановил изъять пуму. В феврале Кунцевский суд рассмотрел апелляцию москвича и оставил решение первой инстанции в силе.

Три года назад соседи уже жаловались на Сергея Татаринцева за то, что он не надевает на Геркулеса намордник во время прогулок. Он отвечал, что получил заключение ветеринарно-судебной экспертизы о том, что намордник раздражает чувствительные зоны на морде, и поэтому надевать его — это жестокое обращение с животным. В 2021 году на пуму жаловалась певица Виктория Дайнеко.