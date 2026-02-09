Пассажир московского метро сломал нос отказавшейся дать ему денег девушке

Сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в нападении на девушку в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел 3 февраля. Пострадавшая по имени Нина рассказала изданию «Коса», что незнакомый мужчина подошел к ней на станции метро «Китай-город» и попросил денег. Девушка отказалась, после чего, по ее словам, незнакомец начал ее оскорблять и замахиваться в ее сторону.

Затем мужчина направился к другой пассажирке метро, которая, по словам Нины, была сильно ее моложе. Девушка решила заступиться за нее и пошла следом за ним. Параллельно она достала телефон и начала снимать все видео.

«Вот этот молодой человек подошел сначала ко мне просить денег, потом подошел к другой девушке просить денег. Потом он начал замахиваться, материться, оскорблять», — говорит Нина на видео.

Эти слова разозлили мужчину, он обернулся к девушке и выхватил телефон с криками: «Кто на тебя замахивается? Иди отсюда». Пострадавшая попыталась вернуть устройство, после чего неизвестный ударил ее несколько раз по лицу. Нина рассказала, что ударов было несколько, и один из них она смогла заснять, вернув себе телефон.

Нападавший мужчина сел в вагон приехавшего поезда метро и уехал. Сотрудники метро помогли Нине дойти до больницы, где ей диагностировали оскольчатый перелом носа. Диагноз подтверждает медицинское заключение, с которым ознакомилась «Коса».

Нина после инцидента обратилась с заявлением в полицию. Она сказала журналистам, что, по ее мнению, нападавший намеренно подходил только к женщинам, так как те не могли дать отпор.