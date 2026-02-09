EN
Криминал

Мужчина избил девушку и запер ее в фургоне с живыми и мертвыми собаками

2 минуты чтения 16:31

Полицейские из американского штата Коннектикут задержали 34-летнего Джеймса Уильямса по подозрению в применении физического насилия к 19-летней девушке, которую он запер в фургоне вместе с трупами собак. Об этом пишет журнал People.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Полицейские обнаружили пострадавшую после того, как прибыли на вызов о нарушении правил содержания животных. В фургоне находилась девушка, три живые и четыре мертвые собаки.

Женщина сообщила полицейским, что Уильямс применял к ней физическое насилие. При задержании у него обнаружили вещество, которое полицейские считают метамфетамином, принадлежности для употребления наркотиков и несколько удостоверений личности разных женщин. 

Власти предъявили Уильямсу обвинения сразу по нескольким пунктам — жестокое обращение с животными, жестокое обращение с людьми, хранение наркотиков, хранение принадлежностей для употребления наркотиков, воспрепятствование действиям сотрудника полиции, управление транспортным средством с приостановленными правами, нападение второй степени и создание угрозы жизни и здоровью первой степени.

Сейчас он находится под стражей, за его освобождение был назначен залог в размере 250 тысяч долларов. Однако позднее он был увеличен вдвое — до 500 тысяч долларов, отмечает People. Заседание по его делу было назначено на 4 февраля, на данный момент неизвестно, остался ли мужчина под стражей. 

Выживших собак власти передали службе по контролю за животными города Гротон — они находились в фургоне без еды, питья и необходимой вентиляции. Тела погибших животных исследуют, чтобы установить причину их смерти. Состояние пострадавшей девушки, а также характер ее травм, на данный момент неизвестны, отмечается в публикации.

