Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск объявил о новых планах компании — она собирается построить саморазвивающиеся города на Луне и Марсе. Пост об этом предприниматель опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Маск надеется, что город на Луне SpaceX сможет построить в течение ближайших 10 лет. Осуществление такого проекта на Марсе займет больше времени — предприниматель считает, что город на этой планете не появится в ближайшие 20 лет.

Эту разницу в сроках Маск объяснил сложностями логистики — если к Луне космические корабли могут отправляться каждые 10 дней, то для полета на Марс необходимо ждать два года и два месяца. Отличается и продолжительность полета — до Луны, по оценке Маска, можно долететь за два дня, полет на Марс займет не менее полугода.

При этом SpaceX не собирается отказываться от строительства города на Марсе и планирует приступить к реализации этого проекта в течение пяти-семи лет. Задачей компании является «обеспечение будущего цивилизации», отметил Маск. Именно поэтому первоочередной целью выбрана Луна — предприниматель хочет реализовать проект, который займет меньше времени.

Ранее о планах постройки своих объектов на Луне объявляли США, а также Китай и Россия. Вашингтон собирается создать на территории спутника Земли ядерный реактор мощностью 100 киловатт. Его запуск планируется на 2030 год.

Совместный проект Китая и России включает в себя строительство атомной станции, которая затем станет частью полноценной исследовательской базы. План состоит из двух этапов — в 2035 году на Луне должна появиться лишь база, которая будет достроена до станции к 2050 году. Атомные реакторы будут обеспечивать ее работу.