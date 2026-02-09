Борис Гребенщиков назвал антивоенную музыку «бредом»

Основатель и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что не считает антивоенную музыку осмысленным явлением. Он назвал ее «бредом» и формой агитации. Об этом музыкант рассказал в интервью для подкаста, созданного при участии правозащитного проекта «Первый отдел».

По словам Гребенщикова, сама идея «антивоенной музыки» кажется ему некорректной. Он сравнил ее с попыткой соединить несоединимые вещи. «Антивоенная музыка? Мне это кажется полным бредом. Это как весна против антибиотиков. Музыка — это огромное понятие. Как она может быть “анти” что-то?» — сказал он.

Музыкант также заявил, что не верит в существование идей в музыке и считает ее прежде всего сочетанием звуков и вибраций. Попытки же вкладывать в музыку прямые послания через тексты он назвал агитацией. «Не бывает хороших агиток. Любая агитка — это нарушение порядка вещей во вселенной. Это буквально крик: “А ну-ка, сука, думай, как я тебе скажу! Все”», — заявил Гребенщиков.

В ходе интервью ему включили песню группы ДДТ «Не стреляй», однако музыкант отметил, что даже очевидный антивоенный пафос, по его мнению, не делает такие произведения убедительными. Гребенщиков заявил, что прямое противостояние насилию через искусство не работает и не способно повлиять на тех, кто принимает решения. По его словам, «человек против танка» не изменит ситуацию, но в итоге будет раздавлен.

Гребенщиков добавил, что, по его мнению, искусство не должно становиться инструментом давления и навязывать слушателю правильные мысли. Он подчеркнул, что поэзии и музыке следует «жить своей жизнью», а не выполнять роль «пастуха с кнутом».

Ранее в этом году Борис Гребенщиков также дал интервью журналисту Александру Филимонову, в котором рассказал о своем желании вновь выступать в России.

Музыканту задали вопрос о том, получал ли он какие-либо «сигналы», которые могли бы свидетельствовать о возможности его возвращения в Россию. Гребенщиков ответил, что таких сигналов не было, и предположил, что в нынешних условиях в России никто не захочет «рисковать». «Я ни притворяться, ни молчать не умею», — добавил он.

В июне 2023 года Гребенщикову присвоили статус «иноагента» за то, что он проводил концерты, деньги от которых направлялись в Украину, выступал против войны и «получал поддержку от иностранных источников».