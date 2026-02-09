EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Борис Гребенщиков назвал антивоенную музыку «бредом»

2 минуты чтения 15:57

Основатель и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что не считает антивоенную музыку осмысленным явлением. Он назвал ее «бредом» и формой агитации. Об этом музыкант рассказал в интервью для подкаста, созданного при участии правозащитного проекта «Первый отдел».

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

По словам Гребенщикова, сама идея «антивоенной музыки» кажется ему некорректной. Он сравнил ее с попыткой соединить несоединимые вещи. «Антивоенная музыка? Мне это кажется полным бредом. Это как весна против антибиотиков. Музыка — это огромное понятие. Как она может быть “анти” что-то?» — сказал он.

Музыкант также заявил, что не верит в существование идей в музыке и считает ее прежде всего сочетанием звуков и вибраций. Попытки же вкладывать в музыку прямые послания через тексты он назвал агитацией. «Не бывает хороших агиток. Любая агитка — это нарушение порядка вещей во вселенной. Это буквально крик: “А ну-ка, сука, думай, как я тебе скажу! Все”», — заявил Гребенщиков.

В ходе интервью ему включили песню группы ДДТ «Не стреляй», однако музыкант отметил, что даже очевидный антивоенный пафос, по его мнению, не делает такие произведения убедительными. Гребенщиков заявил, что прямое противостояние насилию через искусство не работает и не способно повлиять на тех, кто принимает решения. По его словам, «человек против танка» не изменит ситуацию, но в итоге будет раздавлен.

Гребенщиков добавил, что, по его мнению, искусство не должно становиться инструментом давления и навязывать слушателю правильные мысли. Он подчеркнул, что поэзии и музыке следует «жить своей жизнью», а не выполнять роль «пастуха с кнутом».

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Ранее в этом году Борис Гребенщиков также дал интервью журналисту Александру Филимонову, в котором рассказал о своем желании вновь выступать в России. 

Музыканту задали вопрос о том, получал ли он какие-либо «сигналы», которые могли бы свидетельствовать о возможности его возвращения в Россию. Гребенщиков ответил, что таких сигналов не было, и предположил, что в нынешних условиях в России никто не захочет «рисковать». «Я ни притворяться, ни молчать не умею», — добавил он.

В июне 2023 года Гребенщикову присвоили статус «иноагента» за то, что он проводил концерты, деньги от которых направлялись в Украину, выступал против войны и «получал поддержку от иностранных источников».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»