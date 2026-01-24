EN
Общество

Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию

2 минуты чтения 19:44

Музыкант Борис Гребенщиков, основатель и бессменный лидер группы «Аквариум», дал интервью журналисту Александру Филимонову, в котором рассказал о своем желании снова выступить в России и ответил на вопрос о «сигналах» о том, что ему можно вернуться. Разговор опубликовал кооператив независимых журналистов «Берег».

В нем Борис Гребенщиков говорит, что он был бы готов «в любую секунду» выступить в России, а пока музыкант ездит с концертами по всему миру, он встречает на гастролях тех же зрителей, что и в России.

«Мы приезжаем в Нью-Йорк или в Бостон, или в Париж и Берлин, или куда бы то ни было еще; я выхожу на сцену и смотрю, что в зале те же лица, которые были пять лет тому назад в Нижнем Новгороде, в Костроме или в Екатеринбурге», — рассказал Гребенщиков.

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

Он пояснил, что под «теми же лицами» он понимает людей, который выглядят так же, как его аудитория в России. 

«Те же прекрасные лица. Здоровые, бородатые мужики, которые занимаются IT. Может быть, это не они конкретно, но это их братья. При этом многие из них были на наших концертах в России, а теперь они вынужденно переехали в другое место. Поэтому я чувствую, что мы нужны», — продолжил Гребенщиков.

Далее ему задали вопрос о том, получал ли музыкант какие-либо «сигналы», которые показали бы, что ему можно вернуться в Россию. На него Гребенщиков ответил отрицательно и добавил, что в России никто не захочет «рисковать». «Я ни притворяться, ни молчать не умею», — заключил музыкант.

Он также прокомментировал свой статус «иноагента». По его словам, чтобы этот ярлык как-то на него влиял, Гребенщикову «нужно во что-то ставить людей, которые [ему] его шьют». Он отметил, что у тех, кто присваивает «иноагентсткий» статус, вероятно, «нет заслуг перед человечеством», поэтому мнение этих людей музыканта не интересует.

