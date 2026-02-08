Власти прокомментировали сообщения о кризисе российской экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос пропагандиста и сотрудника ВГТРК Павла Зарубина о текущем состоянии российской экономики.

Глава российского правительства сказал, что экономическая система России находится в устойчивом состоянии. Он также пообещал, что власти продолжат выполнять социальные обязательства в полном объеме.

Мишустин также заявил, что правительство вместе с Центробанком приступило к снижению инфляции, ради этого власти пожертвовали показателями темпов экономического роста. По данным Росстата, за 2025 год цены в России выросли на 5,59% год к году, ЦБ прогнозировал рост на 6,5-7%.

При этом за первые 26 дней нового года цены в России выросли на 1,91%. Рост инфляции ускорился по сравнению с последними месяцами 2025 года — в ноябре прошлого года цены увеличились на 0,69%, в декабре на 0,43%. В самом Центробанке резкий рост цен объяснили поведением продавцов — по мнению регулятора, они «придержали» цены и уменьшили складские запасы до повышения ставки НДС.

Мишустин не прокомментировал прямо сообщения СМИ о резком увеличении «дыры» в российском бюджете из-за падения нефтегазовых доходов бюджета. Так, агентство Reuters со ссылкой на рассчеты близкого к правительству аналитического центра писало, что дефицит российского бюджета в 2026 году вместо планового показателя в 1,6% составит 3,5-4,4% от ВВП.

Издание The Washington Post со ссылкой на российских предпринимателей сообщало, что до начала финансового кризиса в России, вероятно, осталось не больше четырех месяцев. На его наступление указывают сразу несколько факторов, в их числе и стремительный рост реальной инфляции, который превосходит заявленный властями целевой показатель в 6%, отмечается в тексте.