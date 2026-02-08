EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Убивший свою бывшую девушку мужчина расплакался при аресте из-за невозможности поиграть в GTA VI

2 минуты чтения 20:01

Жителя Великобритании Роберта Риченса приговорили к пожизненному сроку за убийство своей бывшей девушки Рэйчел Воган. Об этом пишут Би-би-си и Metro.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Мужчина сам позвонил в экстренные службы, чтобы сдаться — он не вызывал медицинскую помощь для своей жертвы, но попытался убедить власти, что убил человека случайно. Во время судебного заседания полицейские продемонстрировали видеозапись ареста мужчины. Во время него он расплакался из-за того, что не сможет поиграть в новую часть компьютерной игры Grand Theft Auto.

Инцидент произошел 30 мая 2025 года. Риченс позвонил по телефону экстренной службы 999 ранним утром и сообщил, что случайно убил человека. Приехавшие на вызов сотрудники не смогли спасти жизнь его бывшей девушки, а самого Риченса в тот же день арестовали.

Следователь назвал действия мужчины «бессердечными» и отметил, что Воган была убита в месте, которое она считала самым защищенным — в собственном доме. В декабре Риченс признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.

На записи, сделанной при аресте мужчины, слышен его диалог с полицейскими. Мужчина расплакался и сказал: «Я буду скучать по GTA там (в месте лишения свободы — прим. «Холода»)». Сотрудник правоохранительных органов не понял, о чем говорит Риченс и переспросил его о том, что подозреваемый имеет ввиду. Мужчина уточнил, что хотел бы поиграть в GTA VI, но не сможет сделать этого — он считал, что будет приговорен к пожизненному сроку.

Пожизненное заключение в случае Риченса еще не означает, что он проведет остаток жизни в тюрьме, отмечает Metro. Он должен провести в тюрьме минимум 16 лет и один месяц, после чего сможет подать прошение об освобождении. Выход GTA IV назначен на 19 ноября 2026 года. В момент ареста мужчины планировалось, что релиз игры состоится 26 мая 2026 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»