Убивший свою бывшую девушку мужчина расплакался при аресте из-за невозможности поиграть в GTA VI

Жителя Великобритании Роберта Риченса приговорили к пожизненному сроку за убийство своей бывшей девушки Рэйчел Воган. Об этом пишут Би-би-си и Metro.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Мужчина сам позвонил в экстренные службы, чтобы сдаться — он не вызывал медицинскую помощь для своей жертвы, но попытался убедить власти, что убил человека случайно. Во время судебного заседания полицейские продемонстрировали видеозапись ареста мужчины. Во время него он расплакался из-за того, что не сможет поиграть в новую часть компьютерной игры Grand Theft Auto.

Инцидент произошел 30 мая 2025 года. Риченс позвонил по телефону экстренной службы 999 ранним утром и сообщил, что случайно убил человека. Приехавшие на вызов сотрудники не смогли спасти жизнь его бывшей девушки, а самого Риченса в тот же день арестовали.

Следователь назвал действия мужчины «бессердечными» и отметил, что Воган была убита в месте, которое она считала самым защищенным — в собственном доме. В декабре Риченс признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.

На записи, сделанной при аресте мужчины, слышен его диалог с полицейскими. Мужчина расплакался и сказал: «Я буду скучать по GTA там (в месте лишения свободы — прим. «Холода»)». Сотрудник правоохранительных органов не понял, о чем говорит Риченс и переспросил его о том, что подозреваемый имеет ввиду. Мужчина уточнил, что хотел бы поиграть в GTA VI, но не сможет сделать этого — он считал, что будет приговорен к пожизненному сроку.

Пожизненное заключение в случае Риченса еще не означает, что он проведет остаток жизни в тюрьме, отмечает Metro. Он должен провести в тюрьме минимум 16 лет и один месяц, после чего сможет подать прошение об освобождении. Выход GTA IV назначен на 19 ноября 2026 года. В момент ареста мужчины планировалось, что релиз игры состоится 26 мая 2026 года.