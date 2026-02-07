EN
Криминал

Мужчина с ножом напал на студентов в общежитии в Уфе

2 минуты чтения 15:35 | Обновлено: 15:49

В общежитии одного из вузов Уфы произошло нападение на студентов. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщает, что ранения получили четыре студента и один сотрудник полиции.

Портал «Уфа онлайн», ведущий трансляцию с места инцидента, сообщает, что нападавший был вооружен ножом. Здание, в котором произошел инцидент, относится к Башкирскому государственному медицинскому университету.

Нападавший был задержан. Волк не сообщила, что стало мотивом для совершения нападения в здании студенческого общежития. «Уфа онлайн» также опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как местные жители помогают сотрудникам экстренных служб выносить пострадавших к машине скорой помощи.

Телеграм-канал Shot пишет, что число пострадавших может достигать шести человек. Среди них, по информации Shot, есть один ребенок. Все они госпитализированы в местнве больницы — двое находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие пострадали меньше — их состояние оценивается как среднее.

«Уфа онлайн» приводит детали о ранениях и состоянии здоровья пострадавших. Портал утверждает, что конфликт якобы произошел среди студентов-иностранцев. Подтверждения этой информации на момент публикации нет — в телеграм-каналах сообщается лишь о том, что в здании общежития живут и студенты -граждане других государств.

Новость дополняется…

