EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Посетитель пункта Wildberries выстрелил из пистолета в лицо сотруднику

2 минуты чтения 15:17

Посетитель одного из пунктов выдачи заказов Wildberries в Санкт-Петербурге во время конфликта с сотрудником достал пистолет и выстрелил ему в лицо с расстояния в несколько сантиметров. Об этом пишет портал «78.ru».

Видео: Ars7513 / X

Инцидент произошел после словесной перепалки — клиент и его спутница пришли в пункт для примерки, но перепутали упаковки. После просьбы сотрудника привести товары в первоначальный вид мужчина начал проявлять агрессию.

Портал также опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как спутница мужчины просит его прекратить конфликт, но он бросает лежащую на стойке упаковку с товаром в сидящего неподалеку сотрудника пункта, который затем вступает с ним в драку. Во время нее мужчина достал пистолет и выстрелил работнику в лицо.

«Пусть не выеживается», — так мужчина прокомментировал свои действия. Во время конфликта в пункте также присутствовала еще одна женщина с несовершеннолетним ребенком. «78.ru» отмечает, что сотрудник пункта нажал тревожную кнопку, однако группа быстрого реагирования прибыла на место уже после того, как нападавший скрылся.

По данным портала, у мужчины диагностировали повреждение слухового нерва и острую левостороннюю тугоухость. Пресс-служба Wildberries заявила о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами и оказать пострадавшему необходимую помощь.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Сам мужчина рассказал «78.ru», что успел обратиться в полицию. По его словам, нападавшего на него человека уже задержали. Задержание неназванного мужчины в одном из пунктов выдачи заказов Петербурга подтвердило региональное управление МВД, силовики возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Портал также пишет, что выстрел был произведен из «светового» пистолета — обычно так называют электронные указывающие устройства, использующиеся в компьютерных играх для взаимодействия с окружающим миром. На видео инцидента же слышно, что при выстреле пистолет произвел громкий хлопок и выпустил облако дыма или пара. В тексте МВД он назван «аэрозольным устройством».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»