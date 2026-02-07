Посетитель пункта Wildberries выстрелил из пистолета в лицо сотруднику

Посетитель одного из пунктов выдачи заказов Wildberries в Санкт-Петербурге во время конфликта с сотрудником достал пистолет и выстрелил ему в лицо с расстояния в несколько сантиметров. Об этом пишет портал «78.ru».

Видео: Ars7513 / X

Инцидент произошел после словесной перепалки — клиент и его спутница пришли в пункт для примерки, но перепутали упаковки. После просьбы сотрудника привести товары в первоначальный вид мужчина начал проявлять агрессию.

Портал также опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как спутница мужчины просит его прекратить конфликт, но он бросает лежащую на стойке упаковку с товаром в сидящего неподалеку сотрудника пункта, который затем вступает с ним в драку. Во время нее мужчина достал пистолет и выстрелил работнику в лицо.

«Пусть не выеживается», — так мужчина прокомментировал свои действия. Во время конфликта в пункте также присутствовала еще одна женщина с несовершеннолетним ребенком. «78.ru» отмечает, что сотрудник пункта нажал тревожную кнопку, однако группа быстрого реагирования прибыла на место уже после того, как нападавший скрылся.

По данным портала, у мужчины диагностировали повреждение слухового нерва и острую левостороннюю тугоухость. Пресс-служба Wildberries заявила о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами и оказать пострадавшему необходимую помощь.

Сам мужчина рассказал «78.ru», что успел обратиться в полицию. По его словам, нападавшего на него человека уже задержали. Задержание неназванного мужчины в одном из пунктов выдачи заказов Петербурга подтвердило региональное управление МВД, силовики возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Портал также пишет, что выстрел был произведен из «светового» пистолета — обычно так называют электронные указывающие устройства, использующиеся в компьютерных играх для взаимодействия с окружающим миром. На видео инцидента же слышно, что при выстреле пистолет произвел громкий хлопок и выпустил облако дыма или пара. В тексте МВД он назван «аэрозольным устройством».