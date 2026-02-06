EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Сотрудников морга в Петербурге обвинили в торговле человеческими органами

2 минуты чтения 18:04

Сотрудники морга Александровской больницы в Санкт-Петербурге продавали человеческие органы коммерческим компаниям для проведения опытов. «Биоматериалы» использовались в качестве опытных образцов в косметологии, хирургии и стоматологии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудникам морга также разрешалось проводить вскрытия без необходимых документов. Кроме того, полиция установила несколько случаев, когда тела умерших подменялись. Это делалось для того, чтобы «случайно объявившиеся родственники» не заподозрили, что тела покойных подвергались расчленению.

«Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников», — уточнила Волк.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Неизвестно, сколько именно «невостребованных» тел было таким образом реализовано. При этом в Следственном комитете сообщили, что незаконное изъятие человеческих внутренних органов, костных тканей и их частей продолжалось «длительное время».

Заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы, по данным следствия, систематически получал от взяткодателя «денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей».

В результате полиция задержала учредителя неназванной коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей. Также под стражу был помещен и заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы.

Возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК), получение (пункт «в» части 5 статьи 290 УК) и дачу взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»