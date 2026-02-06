Сотрудников морга в Петербурге обвинили в торговле человеческими органами

Сотрудники морга Александровской больницы в Санкт-Петербурге продавали человеческие органы коммерческим компаниям для проведения опытов. «Биоматериалы» использовались в качестве опытных образцов в косметологии, хирургии и стоматологии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудникам морга также разрешалось проводить вскрытия без необходимых документов. Кроме того, полиция установила несколько случаев, когда тела умерших подменялись. Это делалось для того, чтобы «случайно объявившиеся родственники» не заподозрили, что тела покойных подвергались расчленению.

«Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников», — уточнила Волк.

Неизвестно, сколько именно «невостребованных» тел было таким образом реализовано. При этом в Следственном комитете сообщили, что незаконное изъятие человеческих внутренних органов, костных тканей и их частей продолжалось «длительное время».

Заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы, по данным следствия, систематически получал от взяткодателя «денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей».

В результате полиция задержала учредителя неназванной коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей. Также под стражу был помещен и заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы.

Возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК), получение (пункт «в» части 5 статьи 290 УК) и дачу взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК).