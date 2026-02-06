EN
Криминал

Школьник напал с топором на одноклассников в Казахстане

2 минуты чтения 16:31

В городе Кульсары на западе Казахстана 15-летний старшеклассник напал с топором на двух своих сверстников, сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

«Ученик десятого класса после конфликта со сверстниками совершил нападение, после чего покинул территорию школы. В результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения», — привело агентство сообщение полиции. На сайте ведомства подобного заявления на момент написания новости найти не удалось.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия вскоре после инцидента. Им удалось вычислить и задержать напавшего на одноклассников подростка. Все участники конфликта вместе со своими родителями доставлены в отделение ведомства.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

В отношении нападавшего десятиклассника возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, рассказали в полиции. Там отметили, что поставили школьника на учет органов внутренних дел и направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Родителям нападавшего подростка вменили административную статью о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сегодня, 5 февраля, суд в Красноярске отправил в СИЗО на два месяца ученицу, которая подожгла один из классов находящейся в городе школы №153. Как ранее сообщало МВД, 4 февраля 16-летняя девушка бросила в кабинет, где проходил урок, горящую тряпку, после чего встала в дверях с молотком и начала бить им всех, кто выбегал в коридор. В результате, по данным Минздрава, пострадали семь человек. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

