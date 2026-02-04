Школьница облила бензином и подожгла одноклассника

Ученица восьмого класса школы №153 в Красноярске принесла в школу канистру с бензином. Телеграм-канал Mash пишет, что школьница сначала совершила поджог в туалете, а затем облила и подожгла сверстника в классе. По данным портала «Новости Красноярска», девочка подожгла жалюзи в одном из классов. Огонь потушили до приезда пожарных.

По данным СМИ, в рюкзаке школьницы также нашли молоток. Ее задержали на месте. Изначально СМИ писали о трех пострадавших, но позже ТАСС сообщил, что в результате инцидента их количество увеличилось до шести человек. Среди них — пятеро учеников и один учитель.

По данным Минздрава, трое были госпитализированы. Shot утверждает, что одну из госпитализированных школьниц зовут Арина, а устроившую поджог девочку зовут Влада. «112» пишет, что у одного из пострадавших 40% ожогов тела, у двух других — 15%. Еще двое получили черепно-мозговые травмы. В то же время Baza пишет о 50% и 20% соответственно.

В местной полиции рассказали ТАСС, что школьница бросила в класс горящую тряпку и несколько раз ударила сверстников «предметом, похожим на молоток». Baza сообщила, что школьница анонсировала нападение в одном из чатов и спросила, на кого именно из учителей ей напасть, однако там ее словам не придали особого значения.

Позже телеграм-канал уточнил, что поджог произошел на уроке алгебры. Когда огонь перекинулся на стены, жалюзи и пары, восьмиклассница встала в проходе и стала бить выбегающих учеников молотком. При этом сверстники охарактеризовали Владу как тихую и спокойную девочку, которая, однако, нередко становилась объектом насмешек из-за веса и не могла наладить отношения с одноклассниками.