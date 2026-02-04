EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Школьница облила бензином и подожгла одноклассника

2 минуты чтения 12:02 | Обновлено: 13:17
Школьница облила бензином и подожгла одноклассника

Ученица восьмого класса школы №153 в Красноярске принесла в школу канистру с бензином. Телеграм-канал Mash пишет, что школьница сначала совершила поджог в туалете, а затем облила и подожгла сверстника в классе. По данным портала «Новости Красноярска», девочка подожгла жалюзи в одном из классов. Огонь потушили до приезда пожарных.

По данным СМИ, в рюкзаке школьницы также нашли молоток. Ее задержали на месте. Изначально СМИ писали о трех пострадавших, но позже ТАСС сообщил, что в результате инцидента их количество увеличилось до шести человек. Среди них — пятеро учеников и один учитель. 

По данным Минздрава, трое были госпитализированы. Shot утверждает, что одну из госпитализированных школьниц зовут Арина, а устроившую поджог девочку зовут Влада. «112» пишет, что у одного из пострадавших 40% ожогов тела, у двух других — 15%. Еще двое получили черепно-мозговые травмы. В то же время Baza пишет о 50% и 20% соответственно.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

В местной полиции рассказали ТАСС, что школьница бросила в класс горящую тряпку и несколько раз ударила сверстников «предметом, похожим на молоток». Baza сообщила, что школьница анонсировала нападение в одном из чатов и спросила, на кого именно из учителей ей напасть, однако там ее словам не придали особого значения.

Позже телеграм-канал уточнил, что поджог произошел на уроке алгебры. Когда огонь перекинулся на стены, жалюзи и пары, восьмиклассница встала в проходе и стала бить выбегающих учеников молотком. При этом сверстники охарактеризовали Владу как тихую и спокойную девочку, которая, однако, нередко становилась объектом насмешек из-за веса и не могла наладить отношения с одноклассниками.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»