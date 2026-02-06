EN
СМИ: санкции США заставили «Лукойл» отказаться от уже подготовленного выхода на новый рынок

2 минуты чтения 20:15

Российская нефтяная компания «Лукойл» в 2025 году предприняла нехарактерную для себя попытку выйти на новый рынок торговли зерном. Но уже открытую компанию с нанятыми сотрудниками пришлось закрыть из-за санкций США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Созданная «Лукойлом» компания называлась Teruva FZCO, уже летом в нее привлекли опытных трейдеров на рынке зерна. Однако и без того рискованный шаг стал для компании еще более затратным из-за необходимости срочно продать все зарубежные активы.

Открытие Teruva в Дубае курировал Чингиз Алиев, который в декабре попал в санкционные списки Великобритании из-за работы на руководящей позиции в компании, которая имеет стратегическое значение для России. По данным агентства, речь идет о Litasco, дочерней структуре «Лукойл».

Руководителем отдела продаж Teruva успела назначить Омара Дбаба, в октябре он должен был представлять компанию на товарной конференции в Берлине. Планы «Лукойл» открыть компанию по торговле на сельскохозяйственном рынке, как считает Bloomberg, подтверждаются и профилем одного из сотрудников Teruva в соцсети LinkedIn.

Так, Леандро Раседо указал в качестве места своего работы позицию старшего трейдера по сельскохозяйственной продукции в подразделении «Лукойл» в Дубае. План российской компании после введения санкций США оказался нерентабельным и Teruva была закрыта еще до конца 2025 года, так и не приступив к работе.

Власти США ввели санкции против «Лукойл» и «Роснефти» в конце октября 2025 года, одновременно разрешив компаниям продать свои зарубежные активы до 21 ноября. Позже этот срок продлевался, действующая сейчас лицензия Минфина США позволяет завершить операции с активами «Лукойл» до 28 февраля.

В январе «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы Carlyle Group, потенциальная сделка нуждается в одобрении Управления по контролю за иностранными активами казначейства США. В нее не войдут активы «Лукойла» в Казахстане.

