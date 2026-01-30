EN
Экономика

Сделку «Лукойла» назвали «крупнейшим крахом» зарубежной бизнес-империи России

17:06

Продажа зарубежных активов крупнейшей нефтяной компании «Лукойл», вероятно, станет «крупнейшим крахом международных амбиций российского бизнеса» с момента полномасштабного вторжения России в Украину. К такому выводу пришло «Агентство», изучив данные других российских компаний, которые лишились активов с 2022 года.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

О том, что «Лукойл» заключил сделку о продаже своих зарубежных активов стало известно 29 января. Российская нефтяная компания тогда объявила, что покупателем выступит американский инвестфонд Carlyle Group. Сама продажа LUKOIL International GmbH, еще не завершена, так как для этого необходимо выполнить ряд условий, в числе которых значится разрешение на сделку от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Сделка «Лукойла» с Carlyle Group оценивается в 22 миллиарда долларов. В случае успешной продажи, американская инвестиционная компания получит НПЗ в Румынии и Болгарии, сеть заправок в США и Европе, а также нефтяные и газовые месторождения на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии, за исключением активов компании в Казахстане.

Эта продажа, как утверждает «Агентство», станет «крупнейшим крахом международных амбиций российского бизнеса с начала войны, свидетельствующая о том, что издержки бизнеса спустя четыре года после полномасштабного вторжения в Украину продолжают расти». До этого, еще 2023 году «Лукойл», продал нефтеперерабатывающий завод ISAB в Италии кипрской группе G.O.I. Energy за 1,5 миллиарда евро. 

Среди других российских компаний, лишившихся активов из-за полномасштабной войны значатся «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «Сбер», «ВТБ Банк», «Альфа-банк», госкомпания РЖД. Помимо этого, крупных европейских проектов лишились «Росатом», «Акрон», «Мечел», «Технониколь» и Nordgold. При этом даже крупнейшие потери этих компаний не сопоставимы по масштабу со сделкой «Лукойла»

