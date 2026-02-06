Обвинения в сексуализированном насилии на борту заставили самолет развернуться

Фермер из графства Голуэй в Ирландии признал себя виновным в сексуализированном насилии над 16-летней девушкой на борту самолета во время рейса авиакомпании Aer Lingus из аэропорта Шеннон в Бостон. Из-за этого пилоту пришлось развернуть самолет и вернуться. Об этом сообщили The Irish Times и RTE.

По их данным, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Тогда примерно через час после вылета девушка, чье имя не называется, пожаловалась бортпроводниками на сексуализированное насилие со стороны сидевшего рядом с ней мужчины. Бортпроводники рассказали об этом капитану воздушного судна, который принял решение развернуть самолет и вернуться в аэропорт Шеннон.

Адвокат 58-летнего обвиняемого Патрика Нуна рассказала, что ее подзащитный работает фермером и не имеет предыдущих судимостей. Сам мужчина признался, что во время полета он гладил и хватал девушку за ягодицы, а также целовал ее руки.

Сообщается, что пострадавшая девушка и ее семья дали показания в аэропорту и через некоторое время снова вылетели в США. По словам судьи Фрэнсиса Комерфорда, Нун признал вину более двух недель назад. В декабре судья заслушал по видеосвязи показания трех свидетелей со стороны обвинения и потерпевшей. Одной из свидетельниц оказалась бабушка подростка.

Следователи также выяснили, что затраты компании Aer Lingus на возвращение самолета в аэропорт Шеннон составили 28 213 евро. Прокуроры заявили на заседании, что между Нуном и пострадавшей девушкой, которая сейчас учится в колледже в США, нет «никакой связи». СМИ отмечают, что ранее личность Нуна не разглашалась, однако судья решил, что для ограничений в освещении этого дела журналистами нет оснований.