Экономика

СМИ увидели признаки краха российской экономики

2 минуты чтения 12:08 | Обновлено: 12:11

Рост российской экономики в ближайшем будущем представляется маловероятным. В этом году появились признаки того, что экономика страны «села на мель» и начала рушиться, пишет The Guardian.

Газета отмечает, что экономический коллапс в России может не случиться, но сейчас Кремль находится в «самом шатком» экономическом положении с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. 

Так, темпы роста замедлились из-за падения цен на нефть и демографического кризиса. Чтобы преодолеть «дыру» в бюджете, российские власти вводят новые налоги и сокращают финансирование социального обеспечения, образования и здравоохранения. В стране наблюдается сокращение объемов торговли с ключевыми союзниками, рост числа банкротств и острая нехватка рабочей силы.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

«У России нет потенциала для быстрого экономического роста. Безусловно, деловая обстановка, связанная с войной, играет свою роль, но главная причина здесь — долгосрочная демографическая ситуация. Она не изменилась», — считает научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Марек Дабровски.

The Guardian отмечает, что на экономическую ситуацию повлияли и попытки российских властей бороться с инфляцией, которая долгое время остается существенно выше уровня инфляции на Западе.

«Центральный банк и министерство финансов проводят безответственную политику, начав «охлаждать экономику» в 2023 году для борьбы с инфляцией. Для этого центральный банк повысил ключевую ставку до 21%, правительство отказалось от программы субсидированного ипотечного кредитования, а банки начали сокращать объемы кредитов и повышать ставки, большинство из которых были не фиксированными, а плавающими. Почему Кремль поддерживал такую ​​политику, для меня остается загадкой», — заявил экономист Владислав Иноземцев.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Газета, ссылаясь на опрос компании Gallup пишет, что экономические трудности негативно сказываются на моральном состоянии россиян. Иноземцев считает, что Россия сможет найти деньги на финансирование войны в этом и следующем году, однако остается открытым вопрос, перерастет ли недовольство россиян экономической ситуацией в политическое противостояние.

В свою очередь, разведка Украины опубликовала на своем сайте отчет, в котором говорится, что банковская система России уже столкнулась с кризисом. Так, в 2025 году прибыль банков сократилась на 8%, а рентабельность капитала упала до 18%. В украинской разведке также обратили внимание на рост проблемных и необеспеченных займов.

«Задекларированная устойчивость российской банковской системы с виду искусственная. Центральный банк России практически перешел в режим ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций. В этих условиях официальные данные только маскируют реальный масштаб потерь», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что российские чиновники и бизнесмены стали все больше беспокоиться о надвигающемся на Россию финансовом кризисе. По их мнению, до его начала осталось три или четыре месяца, о чем свидетельствует резкий рост реальной инфляции, массовое закрытие заведений и сокращения в крупных компаниях, а также падение нефтегазовых доходов и давление на банковскую систему.

